Vous pouvez jouer au jeu du dino de Chrome même sans utiliser Chrome

Si vous n’utilisez pas Chrome, vous pensiez peut-être que le jeu du dino vous était inaccessible. Mais il a été porté sur le web, ce qui vous permet d’y jouer même avec Firefox, Edge ou n’importe quel navigateur.

Vous le saviez peut-être déjà, il existe un petit jeu caché dans Google Chrome : c’est le jeu du dinosaure. Vous dirigez un tyrannosaure à travers un parcours d’obstacles. Votre seule tâche : appuyer sur la barre espace au bon moment pour bondir. C’est avant tout un jeu de timing pour esquiver les cactus, oiseaux et autres menaces sur votre chemin.

Jouer au jeu du dino sans Chrome, c’est possible

Hélas, ce jeu nécessite normalement de passer par Google Chrome. Comment faire, alors, si vous utilisez un autre navigateur ? Vous pouvez vous rabattre sur un site web dédié, appelé tout simplement dinosaurgame.net. Il n’est certainement pas le premier du genre, mais il a été mentionné mi-février 2022 sur Product Hunt et a reçu la distinction de produit du jour le 14.

Un aperçu du jeu du dino.

Ce portage officieux vous permet désormais d’y jouer sur le navigateur de votre choix : Firefox, Edge, Safari, Opera, Vivaldi, Brave ou même un autre qui serait plus anecdotique encore. Dinosaur Game marche aussi sur mobile, selon nos constations : il vous suffit de remplacer la barre espace par un toucher de l’écran avec votre doigt au bon moment.

La jouabilité et les graphismes du jeu sont très basiques, avec à peine quelques lignes de pixels représentant le décor, le T-Rex et les obstacles — ce qui rappellera peut-être quelques souvenirs à celles et ceux qui ont connu le jeu vidéo dans les années 80. Même la bande-son rappelle les pistes 8 bits qui sonorisaient les jeux il y a une quarantaine d’années.