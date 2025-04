Lecture Zen Résumer l'article

Un os de mâchoire, découverte à Taïwan, vient d’être attribué aux hommes de Dénisova. Cette découverte permet une avancée majeure dans la compréhension de l’évolution humaine.

Une équipe de chercheurs internationaux du Danemark, du Japon et de Taïwan viennent de prouver qu’une mandibule préhistorique, dénommée Penghu 1, retrouvée à Taïwan appartenait à un Dénisovien mâle.

Une extension géographique jusqu’à Taïwan

Les Dénisoviens appartiennent à une espèce éteinte, du genre humain. L’âge du fossile quant à lui est assez incertain : il est estimé « entre 10 000 et 70 000 ans, ou entre 130 000 et 190 000 ans » d’après le communiqué de l’Université de Copenhage.

Jusqu’à présent, les Dénisoviens étaient situés géographiquement au niveau de la Sibérie et du Tibet actuel. Le Dr Takumi Tsutaya, l’un des co-auteurs principaux de l’article, explique : « L’identification de Penghu 1 comme Dénisovien confirme les conclusions de la génétique humaine moderne selon lesquelles ces anciens hominidés étaient répandus dans toute l’Asie de l’Est et adaptés à des environnements variés, du nord froid aux régions plus chaudes et humides comme Taïwan au Pléistocène. »

Les îles Penghu à marée basse où la mandibule de Penghu 1 a été récupérée. // Source : Takumi Tsutaya

Dr Rikai Sawafuji, autre co-auteur principal de l’article, ajoute : « Cette découverte est cruciale, car elle fournit des preuves moléculaires directes de la présence de Dénisoviens loin des sites initialement découverts en Sibérie et au Tibet. »

Une analyse permise grâce à des nouvelles méthodes

Les scientifiques ont analysé 4 241 résidus d’acides aminés provenant de 51 protéines en provenance de cette mandibule. Ce genre d’analyse s’appelle des analyses paléoprotéomiques. Elles ont permis de déterminer que la mandibule appartient bien à un individu dénisovien.

Frido Welker, professeur associé au Globe Institute de l’Université de Copenhague, co-auteur principal de l’article, souligne : « La récupération du protéome de la mandibule de Penghu 1 témoigne d’années de développement méthodologique sur l’échantillonnage, l’extraction et l’analyse de fragments de protéines anciennes. Grâce aux nouvelles méthodes disponibles et aux connaissances moléculaires et morphologiques acquises, la paléoprotéomique est prête à étudier d’autres fossiles dénisoviens potentiels ».

Penghu 1 met en évidence plusieurs choses :

Le fait que les Dénisoviens pouvaient vivre dans des climats très différents, allant du froid sibérien au climat chaud et humide de Taïwan.

Le partage de traits physiques entre des fossiles Dénisoviens, notamment avec une autre mandiuble dénisovienne retrouvée au Tibet. Les mâchoires des Dénisoviens étaient « robustes avec de grandes dents, qui contrastent fortement avec leur groupe frère, les Néandertaliens ».

Comme le souligne bien le communiqué, « ces découvertes suggèrent que les Dénisoviens ont développé des caractéristiques physiques uniques après s’être séparés de la lignée néandertalienne il y a plus de 400 000 ans ».

À lui seul, ce fossile de mandibule a combiné des méthodes de « paléoanthropologie, de biochimie, de protéomique et de génomique des populations employées en paléoprotéomique ». Il est donc la preuve de l’importance de l’interdisciplinarité

