Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques russes ont autopsié un mammouth vieux de 130 000 ans. Les analyses menées permettront d’en apprendre plus sur le passé de notre planète, mais également d’étudier les conséquences du changement climatique.

Si vous étiez fan du film L’âge de glace peut-être avez-vous déjà imaginé ce que serait la rencontre avec des mammouths comme Manny, Ellie, Pêche… autant de personnages attachants qui nous feraient presque envie de remonter le temps. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, des scientifiques russes l’ont fait !

On vous présente Yana, un bébé mammouth de 130 000 ans. Elle a été découverte en 2024, dans la région de Sakha en Sibérie. Plus précisément, dans le bassin fluvial d’où elle tire son prénom. Fin mars 2025, des scientifiques du Musée du Mammouth de l’Université fédérale du Nord-Est ont autopsié son corps.

À quoi ressemble un mammouth de 130 000 ans ?

« La peau de Yana a conservé sa couleur gris-brun et ses touffes de poils roux. Sa trompe ridée est courbée et pointe vers sa bouche. Les orbites de ses yeux sont parfaitement reconnaissables et ses pattes robustes ressemblent à celles d’un éléphant moderne. »

À lire cette description de l’AFP relayée par ScienceAlert, on peut aisément imaginer à quoi ressemblait la bête. Mais le plus impressionnant reste à venir, car cette bête « mesurait 1,2 mètre au garrot et deux mètres de long, et pesait 180 kilogrammes ».

Si Yana est aussi bien conservée, c’est grâce au pergélisol, un sol gelé toute l’année en Sibérie, dans lequel elle a été piégée pendant des milliers d’années. Les scientifiques expliquent que « Yana pourrait être le spécimen de mammouth le mieux conservé jamais découvert, conservant ses organes internes et ses tissus mous ».

Capture écran post X de l’AFP // Source : AFP

Quant à son âge au moment du décès, Maxim Cheprasov, directeur du Musée du Mammouth, affirme : « Il est déjà clair qu’elle a plus d’un an, car ses défenses de lait sont déjà apparues ». Pourquoi un décès si jeune ? Il n’y a pas encore de réponse à cette question…

Les enjeux d’une telle découverte

Pourquoi analyser un animal aussi vieux ? « C’est une opportunité de regarder dans le passé de notre planète » a répondu Artemy Goncharov, chef d’un des laboratoires de l’Institut de médecine expérimentale de Saint-Pétersbourg. « Le tube digestif est en partie préservé, l’estomac est préservé. Il reste des fragments d’intestins, notamment du côlon, ce qui permet aux scientifiques de prélever des échantillons », explique-t-il.

Comment est-ce que des échantillons nous renseignent sur le passé de notre planète ? Le but des scientifiques est d’essayer de trouver des micro-organismes anciens encore intacts pour analyser leur « relation évolutive avec les micro-organismes modernes », explique Artemy Goncharov.

Enfin, si Yana a été découvert, c’est parce que le pergélisol a fondu. Les scientifiques pensent que cette fonte est une des conséquences du changement climatique. Et, si ce phénomène permet de libérer de sa prison de glace un animal disparu il y a 130 000 ans, qu’est-ce qu’il pourrait libérer d’autre ?

« Il existe certaines hypothèses ou conjectures selon lesquelles des micro-organismes pathogènes pourraient être préservés dans le pergélisol, qui, une fois dégelés, pourraient pénétrer dans l’eau, les plantes et le corps des animaux – et des humains » relate Artemy Goncharov. L’étude de la microbiologie aussi ancienne permet donc d’essayer de mesurer les « risques biologiques du réchauffement climatique ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama