Lecture Zen Résumer l'article

Amazon se prépare à lancer 27 satellites dans le cadre de son projet Kuiper. À terme, des milliers de satellites seront en orbite terrestre basse pour fournir un réseau Internet par l’espace, et proposer une solide alternative à Starlink.

Sur le marché des offres Internet par satellite, Starlink s’est imposé comme une référence. Cela pourrait ne plus être le cas dans quelques temps : en effet, Amazon va faire décoller un premier lot de 27 satellites, et ainsi venir concurrencer SpaceX avec un service alternatif d’accès à très haut débit. En tout, des milliers de satellites sont prévus dans le cadre du projet Kuiper.

Décollage des 27 premiers satellites du projet Kuiper

Comme l’a rapporté The Verge, Amazon va lancer la mission KA-01 (pour Kuiper Atlas 1). Ces 27 premiers satellites seront expédiés par une fusée Atlas V de l’United Launch Alliance (ULA), une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin, avec un décollage prévu pour le mercredi 9 avril à 12 heures (soit 18 heures en France). L’envol surviendra depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride, si les conditions météorologiques sont bonnes et sauf coup de théâtre.

En 2023, Amazon avait déjà lancé deux satellites dans le cadre de son projet Kuiper. L’entreprise semble maintenant prête à passer à l’étape d’après, malgré une relative incertitude en raison de cette grande première.

« Il y a des choses que l’on ne peut apprendre qu’en vol, et ce sera la première fois que nous ferons voler la conception finale de notre satellite et la première fois que nous déploierons autant de satellites à la fois », a relevé Rajeev Badyal, le vice-président du projet Kuiper.

L’altitude des satellites Kuiper. // Source : Amazon

En plus d’ULA, Amazon a d’autres partenaires pour envoyer ses satellites : Blue Origin (créé par Jeff Bezos, ancien patron d’Amazon), Arianespace et SpaceX. L’entreprise fondée d’Elon Musk, qui possède Starlink, est bel et bien dans la boucle, malgré la rivalité en devenir des deux sociétés.

À terme, la constellation d’Amazon devrait compter plus de 3 200 satellites en orbite terrestre basse, à 630 km d’altitude, qui fileront à 27 359 km/h. Amazon sera encore loin de Starlink, qui a une bonne longueur d’avance, avec déjà plus de 7 000 satellites en l’air. Mais pour les astronomes, qui peinent à avoir une vue dégagée du ciel depuis le sol, cette densification n’est pas une bonne nouvelle.

Les trois lanceurs impliqués dans ce partenariat. // Source : Amazon

Amazon veut son réseau Starlink dès 2025

Quoi qu’il en soit, le but d’Amazon est simple : proposer une connexion à Internet depuis « pratiquement n’importe quel endroit de la planète ». Pour ça, l’entreprise prévoit de commercialiser des abonnements mensuels et des antennes de petite taille pour se connecter. Elles doivent offrir des débits jusqu’à 100 Mbit/s en téléchargement.

Une antenne Starlink Mini. // Source : Starlink

Amazon compte aussi sur des antennes plus grandes pour un usage à domicile et pour les entreprises. Elles pourront atteindre des débits jusqu’à 1 Gbit/s en descendant. Le tout à moins de 400 dollars, avance la société.

Ce nouveau concurrent ne va pas faire les affaires de SpaceX et de son réseau Starlink : l’entreprise est d’ores et déjà dans un conflit qui s’intensifie avec Apple, selon les informations du Wall Street Journal. Apple investit massivement dans les satellites, mais avec Globalstar, réseau concurrent de Starlink. L’objectif du fabricant de l’iPhone est d’éliminer totalement les zones blanches.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama