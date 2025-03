Lecture Zen Résumer l'article

Souvent considéré comme étant isolé et vide avant l’arrivée des Phéniciens vers -800, le territoire maghrébin a révélé l’inverse. Lors de fouilles, des preuves ont été trouvées démontrant qu’il était occupé bien avant ce que l’on pensait.

En cours d’Histoire, lorsqu’on nous évoque les sociétés et cultures en Méditerranée à la fin de la préhistoire, on parle aisément de l’Europe du Sud et de l’Est de la Méditerranée. En revanche, on évoque plus rarement le côté africain de la mer. Souvent décrit comme étant une « terre vide » avant l’arrivée des Phéniciens vers -800, de nouvelles fouilles démentent cette théorie.

Publiée dans la revue Antiquity en février 2025, l’étude est menée par Hamza Benattia, doctorant à l’Université de Barcelone et une équipe composée principalement d’étudiants de l’Institut national d’archéologie et du patrimoine du Maroc (INSAP).

Une occupation plus ancienne que prévu

Le site de Kach Kouch est situé dans la vallée de l’Oued Laou, à quelques kilomètres du détroit de Gibraltar. Ce détroit fait le lien entre l’Europe et l’Afrique, mais aussi entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée.

Au total, les archéologues ont trouvé des preuves que le site a été occupé à trois périodes différentes :

Entre -2200 et -2000 : peu de preuves ont été trouvées pour cette période-ci. Hamza Benattia explique dans un article du site de The Conversation : « La rareté des matériaux et des contextes pourrait être due à l’érosion ou à une occupation temporaire de la colline pendant cette phase ».

: peu de preuves ont été trouvées pour cette période-ci. Hamza Benattia explique dans un article du site de The Conversation : « La rareté des matériaux et des contextes pourrait être due à l’érosion ou à une occupation temporaire de la colline pendant cette phase ». Entre -1300 et -900 : C’est à partir de cette période que la colline a été occupée de manière permanente. Les habitants cultivaient « du blé, de l’orge et des légumineuses » et ils élevaient « des bovins, des moutons, des chèvres et des porcs ». Leurs maisons étaient de formes circulaires et construites en torchis.

: C’est à partir de cette période que la colline a été occupée de manière permanente. Les habitants cultivaient « du blé, de l’orge et des légumineuses » et ils élevaient « des bovins, des moutons, des chèvres et des porcs ». Leurs maisons étaient de formes circulaires et construites en torchis. Entre -800 et -600 : Pendant cette période, dite mauritanienne, Kach Kouch a subi l’influence des Phéniciens qui commençaient à s’installer dans le voisinage. On voit donc émerger et se mélanger, en plus des traditions présentes auparavant de nouvelles techniques de construction phénicienne (les maisons carrées en pierre), de nouvelles cultures (comme le raisin et l’olive) et de nouveaux matériaux (comme des amphores et des assiettes fabriquées à la roue ou l’utilisation d’objet en fer).

Vue de Kach Kouch et de l’estuaire d’Oued Laou, en regardant vers l’est // Source : H. Bénattia.

Hamza Benettia raconte dans The Conversation : « Vers 600 avant notre ère, Kach Kouch a été pacifiquement abandonné, peut-être en raison de changements sociaux et économiques. Ses habitants ont probablement déménagé dans d’autres colonies voisines. »

Une découverte qui remet en question ce que l’on pensait savoir

La structure sociale de cette population laisse les archéologues dubitatifs. Ils pensent que les habitants vivaient en famille.

Le site de Kach Kouch est « l’un des premiers exemples bien documentés d’établissement continu dans la région et offrant un aperçu rare de la vie des communautés locales sur une période de plus d’un millénaire. », raconte le premier auteur de l’étude dans un article de l’Université de Cambridge. Longtemps, cette région a été considérée comme vide ou ayant peu d’intérêt. « Pourtant, les preuves de Kach Kouch racontent l’histoire de communautés locales dynamiques qui étaient loin d’être isolées. », souligne Hamza Benettia.

Il déclare finalement, dans un communiqué de l’Université de Barcelone : « Les fouilles sur ce site sont une autre étape vers la correction de ces biais historiques et révèlent que le Maghreb était un participant actif aux réseaux sociaux, culturels et économiques de la Méditerranée ».

