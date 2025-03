Lecture Zen Résumer l'article

Quelle est la différence entre notre cerveau et celui des singes ? Beaucoup d’hypothèses et d’études ont déjà été menées. Pour la première fois, une étude de l’Université d’Oxford s’intéresse à l’organisation cérébrale plutôt qu’à la taille des structures.

Le 17 mars 2025, des scientifiques de l’Université d’Oxford ont publié une étude mettant en évidence des particularités jusqu’alors insoupçonnées du cerveau humain. Publiée dans la revue The Journal of Neuroscience, leur étude se distingue, car pour la première fois, les connexions internes du cerveau humain sont comparées à celui des primates.

Une question de connexion

En effet, les études portant sur la différence entre le cerveau humain et celui des primates ne sont pas nouvelles. Cependant, jusqu’à présent, les caractéristiques comparées portaient surtout sur la taille du cerveau entre les différentes espèces ou la taille de zones spécifiques dans le cerveau humain.

Aujourd’hui, grâce au développement de l’imagerie médicale, étudier l’organisation interne du cerveau est beaucoup plus aisée. Les chercheurs ont utilisé, pour leur étude, des données d’IRM accessibles publiquement.

Ils ont essentiellement analysé la connexion, via la matière blanche, des différentes parties du cerveau entre elles. Dans un article de The Conversation, les auteurs expliquent : « L’ensemble des connexions de chaque région cérébrale est si spécifique que chaque région possède une

empreinte digitale de connectivité unique. Dans notre étude, nous avons comparé ces empreintes de connectivité dans le cerveau de l’humain, du chimpanzé et du macaque. »

Notre cerveau est programmé pour être social

La principale différence qu’ils ont notée se situe dans les fibres de substance blanche qui relient la zone temporale du cerveau (situé au niveau de nos tempes) et la zone frontale (situé à l’avant de la tête). Ces fibres portent un nom : le faisceau arqué. D’habitude, on l’associe au traitement du langage chez l’être humain. Sa différence avec celui d’autres primates ? Son volume. Les chercheurs ont constaté qu’il était beaucoup plus développé chez les humains.

Différence entre les cerveaux humains et des primates // Source : JNeurosci/Rogier Mars and Katherine Bryant, CC BY-NC-ND

Pour aller plus loin, les scientifiques expliquent : « Les zones cérébrales connectées par le faisceau arqué sont également impliquées dans d’autres fonctions cognitives, telles que l’intégration des informations sensorielles et le traitement de comportements sociaux complexes. Notre étude a été la première à mettre en évidence l’implication du faisceau arqué dans ces fonctions. »

Par ailleurs, ils ont aussi découvert qu’une autre zone de jonction possédait des connexions très étendues : celle entre le lobe temporal et le lobe pariétal. Cette zone traite les informations que l’on reçoit sur les autres personnes « comme la compréhension de ses croyances et intentions, pierre angulaire des interactions sociales humaines ». Elle a des connexions très étendues avec le reste du cerveau et, notamment, avec la partie analysant les « informations visuelles complexes, telles que les expressions faciales et les signaux comportementaux ».

Alors, qu’est-ce que cela signifie concrètement ? « Cela suggère que notre cerveau est programmé pour gérer des processus sociaux plus complexes que celui de nos parents primates », expliquent les auteurs. « Notre cerveau est programmé pour être social ».

