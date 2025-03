Lecture Zen Résumer l'article

C’est la découverte de ce mois de mars… sur Mars : Une roche, pleine de sphérules, unique et encore inconnue, a été découverte par le rover Perseverance. Qu’est-ce que cela implique ?

Au début du mois de mars 2025, c’est une découverte étonnante qu’a fait l’équipe scientifique de la Nasa travaillant sur le rover Perseverance. Au niveau du cratère Jezero sur la planète Mars, ils ont, en effet, trouvé une roche particulière, encore inconnue. Leur but est maintenant de l’étudier et de mieux la comprendre pour la caractériser.

Une roche pleine de sphérules

Arrivé sur le bord du cratère Jezero, à un endroit appelé Broom Point, situé sur la colline Witch Hazel, l’équipe scientifique de la Nasa a d’abord repéré une alternance de bandes claires et foncées. Le rover a d’ailleurs réussi à en décaper une partie pour l’échantillonner.

Néanmoins, les scientifiques n’étaient pas au bout de leur surprise. Preuve, une fois de plus, que, parfois, la découverte n’est pas là où elle est attendue : sur une roche voisine, renommée « Baie de Saint-Paul », les scientifiques ont remarqué une roche qui « semblait composée de centaines de sphères gris foncé de la taille d’un millimètre », peut-on lire dans un article dédié sur le site de la Nasa.

« Certaines d’entre elles présentaient des formes elliptiques allongées, tandis que d’autres présentaient des bords anguleux, représentant peut-être des fragments de sphérules brisées. Certaines sphères présentaient même de minuscules trous d’épingle ! »

Image de la Baie de Saint-Paul avec la roche sphéruleuse // Source : NASA/JPL-Caltech/ASU

Ce n’est pas la première fois que le rover de Perseverance trouve des roches intrigantes. Rappelez-vous, en juillet 2024, il avait découvert une formation avec des « taches léopard » qui avait suscité bien des spéculations sur la présence potentielle d’une vie sur Mars.

Ce n’est pas, non plus, la première fois que Persevrance trouve des formations en sphérules dans la roche. À chaque fois, « les sphérules ont été interprétées comme des concrétions, des structures formées par interaction avec les eaux souterraines circulant dans les pores de la roche », explique la Nasa. Cependant, ces formations peuvent aussi apparaitre sur Terre après une éruption volcanique, lorsque les gouttelettes de roche en fusion se refroidissent ou lorsque de la roche, vaporisée par l’impact d’une météorite, se condense.

Alors, quelles explications pour cette roche ?

Pour le moment, toutes les explications ne sont qu’au stade d’hypothèse. Chacune aurait un impact et des implications différentes, « l’équipe s’efforce donc de déterminer leur contexte et leur origine. » De plus, les scientifiques essayent de mettre en lien cette roche particulière avec les couches de roches sous-jacente et celles qui composent la colline de Witch Hazel. Le communiqué de la Nasa résume : « Remettre ces caractéristiques dans leur contexte géologique sera essentiel pour comprendre leur origine et déterminer leur importance pour l’histoire géologique du bord du cratère Jezero et au-delà ! »

