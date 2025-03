Lecture Zen Résumer l'article

Une éclipse lunaire se produit le vendredi 14 mars 2025. Ce sera une éclipse de Lune totale. Les Français auront-ils la chance d’assister à ce phénomène astronomique ?

La prochaine éclipse lunaire est pour bientôt. C’est l’un des phénomènes astronomiques du mois de mars 2025 : le vendredi 14, une éclipse de Lune aura lieu. Il s’agira d’une éclipse totale, ce qui signifie que la Lune passera complètement dans l’ombre de la Terre, au moment où le phénomène sera maximal. À noter que ce sera la première éclipse de l’année 2025.

Les Français auront-ils la chance d’assister à cette éclipse ? Bonne nouvelle, oui ! Néanmoins, pas tous dans les mêmes conditions, selon l’endroit de l’observation. Votre expérience de l’éclipse sera très différente en fonction des circonstances locales.

Que verra-t-on de l’éclipse lunaire en France ?

« À Paris, on observera les entrées dans la pénombre et dans l’ombre, mais pas le début de la totalité, car la Lune sera couchée. Par contre, elle sera visible sur l’ouest de la Bretagne. Toutes les phases seront visibles à la Martinique et en Guadeloupe », indique l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), de l’observatoire de Paris.

« L’éclipse lunaire sera compliquée à voir, prévient Kevin Baillie, de l’IMCCE, auprès de Numerama. La phase de totalité ne sera visible que sur le bord de la Bretagne, cela va être assez restreint [ndlr : en France métropolitaine]. »

Circonstances de l’éclipse du 14 mars 2025. // Source : IMCCE (image recadrée)

Que se passe-t-il pendant une éclipse lunaire ?

Une éclipse de Lune survient quand l’astre se trouve dans l’ombre de la Terre ; il faut donc un alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune, dans cet ordre. Il n’y a pas d’éclipse de Lune chaque mois, parce que la Lune ne passe pas dans l’ombre de la Terre à chaque orbite.

La Lune peut très bien se trouver derrière la Terre, par rapport au Soleil, en continuant à être illuminée par ce dernier. C’est parce que la trajectoire de la Lune autour de la Terre est inclinée, par rapport au plan dans lequel la Terre orbite autour du Soleil. Il n’y a donc pas forcément d’éclipse à chaque cycle lunaire.

Les circonstances de l’éclipse de Lune du 14 mars

Le tableau suivant renseigne sur les circonstances générales de l’éclipse.

Phases Horaire (heure de Paris) Entrée dans l’ombre 6h09 Début de la totalité 7h26 Maximum 7h58 Fin de la totalité 8h31 Sortie de l’ombre 9h47

La majorité des Français ne verront pas l’éclipse en entier. Il faudra se lever tôt pour observer l’entrée dans l’ombre, peu après 6h. Puis, la Lune se couchera à 7h10 (heure de Paris, et vue depuis Paris). On ne verra donc pas le début de la totalité de l’éclipse depuis Paris.

Passage de la Lune dans la pénombre et l’ombre de la Terre le 14 mars 2024. // Source : IMCCE

La totalité de l’éclipse sera visible depuis le continent américain, au-dessus de l’océan Pacifique et de l’océan Atlantique, et dans l’extrême ouest de l’Europe et de l’Afrique. Ce ne sera donc pas l’éclipse lunaire la plus facile à voir que l’on ait connu en France.

En septembre 2024, les Français avaient déjà pu voir une éclipse partielle de Lune. La suivante, après celle du 14 mars 2025, surviendra le 7 septembre 2025 — ce sera une éclipse totale.

