En mars 2025, deux éclipses se produisent. D’abord, une éclipse de Lune le 14, puis une éclipse de Soleil le 29. Comment expliquer que deux éclipses se produisent à un intervalle si court ?

Ce n’est pas tous les mois que l’on peut voir cela : en mars 2025, deux éclipses se produiront. Il y aura d’abord une éclipse lunaire le vendredi 14 mars, puis une éclipse solaire le samedi 29. La première sera totale, la seconde partielle. Autre fait notable : pour ces deux phénomènes, la France sera dans la zone de visibilité, au moins pour une petite partie de l’éclipse.

Comment est-il possible d’avoir deux éclipses aussi rapprochées dans le temps ? « Deux éclipses qui se produisent consécutivement, c’est inhérent à ce qui fait qu’une éclipse est possible », explique à Numerama Kevin Baillié, chercheur au CNRS et membre de l’Observatoire de Paris.

Que se passe-t-il pendant une éclipse ?

Pour rappel, voici la configuration des astres durant une éclipse :

Lors d’une éclipse lunaire , comme ce qu’il se produit le 14 mars, le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre.

Pendant une éclipse solaire, le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre. Ce sera le cas le 29 mars.

Une demi-orbite lunaire sépare les 2 éclipses

L’éclipse lunaire est possible au moment de la pleine Lune (mais pas à chaque pleine Lune). À certaines pleines Lune, « on va avoir une configuration qui va nous permettre d’avoir un passage par la totalité. La Lune va passer dans le cône d’ombre. Ça arrive à peu près 2 fois par an, au minimum », indique Kevin Baillié à Numerama.

Après l’éclipse lunaire du 14 mars, la Lune continuera sa trajectoire en orbite autour de la Terre. Or, on sait qu’il faut environ 29 jours à la Lune pour faire un tour de notre planète. Une demi-orbite lunaire prend donc environ 14 jours. Durant cette période, la configuration qui a rendu l’éclipse lunaire possible (l’alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune) ne change pas drastiquement.

Ainsi, jusqu’au 29 mars, « la Lune va faire un demi-tour autour de la Terre, pour se retrouver intercalée entre le Soleil et la Terre, résume Kevin Baillié. D’où ce rapprochement, ces deux éclipses qui sont systématiquement à une demi orbite lunaire. »

Il peut même y avoir 3 éclipses d’affilée !

Il est même possible d’avoir 3 éclipses d’affilée : une éclipse lunaire, une éclipse solaire, puis de nouveau une éclipse lunaire ; ou une éclipse solaire, une éclipse lunaire, puis une éclipse solaire. « Dans ces cas-là, on peut monter jusqu’à 7 éclipses par an. Les deux sur les bords ne seront pas spectaculaires, mais celle du milieu sera certainement centrale », décrit l’astronome auprès de Numerama.

Combinaisons possibles pour avoir 7 éclipses par an. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Lorsque deux éclipses se suivent, la France métropolitaine n’est absolument pas assurée d’être dans la zone de visibilité à chaque fois. Pour une éclipse lunaire, il y a une chance sur deux de la voir depuis la France : il faut simplement que la Lune soit levée au moment de l’éclipse.

Toutefois, pour une éclipse solaire, les chances sont bien plus minces. Il ne suffit pas que le Soleil soit levé en France : il faut aussi que la France se trouve dans l’ombre de la Lune au moment de l’éclipse, ce qui est peu fréquent. En moyenne, l’ombre de la Lune ne repasse que tous les 370 au même endroit sur Terre.





