Une éclipse solaire survient le 2 octobre 2024. Cette éclipse annulaire de Soleil ne sera pas visible partout sur la planète. Les Français peuvent-ils espérer observer en vrai la Lune occulter le Soleil ?

Il y a deux éclipses solaires en 2024. La première est survenue en avril, la seconde est imminente. Le mercredi 2 octobre, la Lune cache le Soleil durant une éclipse annulaire. Au maximum du phénomène, on verra ainsi un « cercle de feu », puisque le diamètre apparent de la Lune sera plus petit que celui du Soleil.

Les Français verront-ils cette éclipse annulaire ?

Hélas, la France métropolitaine ne sera pas dans la zone de visibilité de cette éclipse de Soleil. Il est cependant possible de regarder l’éclipse solaire en ligne et en direct.

Toutefois, l’éclipse sera vue dans sa phase partielle depuis la Polynésie française, et presque dans sa phase annulaire depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, indique l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).

Visibilité de l’éclipse solaire du 2 octobre 2024 depuis plusieurs îles du Pacifique. // Source : IMCCE

Plus largement, l’éclipse est visible depuis l’hémisphère sud du globe. Le phénomène commence dans le nord de l’océan Pacifique et s’achève dans l’océan Atlantique. L’éclipse « sera visible sous la forme d’éclipse partielle en Polynésie (îles du Vent, îles Sous-le-Vent, l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Gambier, les îles Australes et l’archipel des Marquises) et sur de nombreuses autres îles du Pacifique Sud », selon l’IMCCE.

Visibilité de l’éclipse du 2 octobre 2024. // Source : IMCCE

Combien de temps dure l’éclipse solaire du 2 octobre 2024 ?

L’intégralité de cette éclipse dure 6 heures et 3 minutes, dont 3 heures et 48 minutes pour la phase annulaire — souvent considérée comme la plus impressionnante à observer. Le tableau suivant indique les circonstances générales de l’événement.

Phases de l’éclipse Instant (heure de Paris, UTC+2) Début de l’éclipse générale 17h43 Début de l’éclipse annulaire 18h50 Maximum de l’éclipse 20h45 Fin de l’éclipse annulaire 22h39 Fin de l’éclipse générale 23h47

Que se passe-t-il pendant une éclipse de Soleil ?

Pour qu’une éclipse de Soleil se produise, il faut un alignement entre la Terre, le Soleil et la Lune. Ainsi, le satellite naturel terrestre occulte le Soleil durant l’éclipse. Il existe plusieurs types d’éclipses solaires. Celle du 2 octobre 2024 est qualifiée d’annulaire. Cela signifie que le diamètre de la Lune n’est pas suffisamment grand pour cacher complètement le Soleil. Au moment du maximum, on distingue ainsi un « cercle de feu ».

Il existe aussi des éclipses solaires totales, partielles et même des éclipses hybrides.

Comment observer une éclipse solaire ?

Si vous avez la chance de voir cette éclipse de Soleil, ou une autre, prenez les plus grandes précautions pour que l’observation ne vire pas rapidement au cauchemar. Pour regarder une éclipse solaire en sécurité, il est impératif de ne jamais observer le Soleil à l’œil nu — et pas non plus avec des lunettes de Soleil. Même lorsque l’étoile est très occultée par la Lune, les risques pour de brûlure pour les yeux sont réels.

Il est donc indispensable de se munir de lunettes d’éclipses (sans réutiliser une vieille paire qui traine chez vous). Tournez-vous vers un opticien ou une boutique spécialisée dans l’astronomie pour obtenir des lunettes protectrices, portant le marquage CE de conformité. N’oubliez pas de faire des pauses pendant l’observation. Sans lunettes, abstenez-vous de regarder le Soleil et observez plutôt l’éclipse de manière indirecte avec des astuces.

