Une étude révèle ce qu’il se passe dans notre cerveau lors de la résolution soudaine et subite d’un problème. Et breaking news : cela implique beaucoup de changements cérébraux !

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passe lors d’un éclair de génie, quand vous êtes bloqués sur un problème et que, soudain, l’illumination frappe ? Ne vous tracassez plus, la science a maintenant la réponse ! Des chercheurs de l’université américaine de Duke et des universités allemandes d’Humboldt et Hambourg ont publié une étude dans laquelle ils étudient les réactions cérébrales avec l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) lors de ces moments de génie. Elle est parue le 9 mai dans la revue Nature Communications et, plot twist : ces moments pourraient aider à l’apprentissage.

Un coup de génie implique un meilleur souvenir

Pour leur expérience, les chercheurs ont demandé aux participants de l’étude de résoudre de petites énigmes visuelles. L’idée étant d’avoir de tout petits moments « eurêka » qui reflèteraient ce qu’ils se passent lors de ces mêmes moments plus importants. « C’est juste une petite découverte que vous faites, mais elle produit le même type de caractéristiques qui existent dans des événements de compréhension plus importants », explique Roberto Cabeza, l’un des auteurs et professeur de psychologie et de neurosciences à Duke, dans un communiqué de presse.

Et ceux à qui la solution était apparue dans un moment d’illumination avait tendance à mieux s’en souvenir 5 jours plus tard par rapport à ceux ayant trouvé la solution sans ce moment. Roberto Cabeza l’illustre bien : « Si vous avez un moment ‘aha !’ pendant que vous apprenez quelque chose, cela double presque votre mémoire. Il existe peu d’effet de mémoire aussi puissant que celui-ci. »

Un changement d’activité cérébrale

Alors, comment expliquer le lien entre un éclair de génie et la mémoire ? Grâce à l’hippocampe ! Cette petite structure enfouie au milieu du cerveau a rôle bien connu dans l’apprentissage et la mémoire. Et lors d’un moment « eurêka », les scientifiques ont réalisé que « les éclairs de perspicacité déclenchent une explosion d’activité dans l’hippocampe ». Plus l’idée est puissante, plus le boost d’activité est important.

L’hippocampe dans le cerveau // Source : Pixabay_OpenClipart-vectors

De plus, quand les participants réussissaient à résoudre les énigmes visuelles qui leur étaient proposées, leurs neurones s’activaient selon des schémas différents des précédents. À nouveau, plus l’illumination était majeure, plus les changements neuronaux dans la zone cérébrale concernée étaient importants. Le scientifique Maxi Becker, premier auteur de l’étude, explique, en parlant de l’expérience de l’étude : « Pendant ces moments d’intuition, le cerveau réorganise la façon dont il voit l’image. »

Enfin, ce genre de moment favorise les connexions entre les différentes régions du cerveau.

Des applications concrètes

Dans la vie au quotidien, ce genre de moment à son importance. Tous les changements cérébraux cités plus haut mettent en avant que « les environnements d’apprentissage qui encouragent la perspicacité pourraient stimuler la mémoire à long terme et la compréhension ». Ces résultats soulignent donc les effets positifs de l’apprentissage par la recherche à l’école. Roberto Cabeza conclut : « La perspicacité est essentielle à la créativité. »

Dans de futures études, le but sera maintenant de comprendre ce qu’il se passe durant les quelques secondes qui amènent les personnes à la solution d’une énigme.

