Coïncidence ou non de calendrier, SpaceX a annoncé le 6 novembre la date de son prochain vol d’essai pour le Starship. Pile le jour de la victoire de Donald Trump, candidat républicain très largement soutenu par Elon Musk, le fondateur de SpaceX.

Était-ce une manière de célébrer à sa façon le retour au pouvoir de Donald Trump ? C’est en tout cas un drôle de hasard de calendrier : dans la journée du 6 novembre 2024, SpaceX a annoncé, le jour de la victoire de Trump à l’élection présidentielle américaine, que le prochain vol d’essai de sa fusée Starship devrait avoir lieu le 18 novembre 2024.

Fondateur de SpaceX, Elon Musk n’a pas caché sa sympathie pour Trump durant la campagne. Il lui a même apporté un soutien massif, en mettant dans la balance sa notoriété et son réseau social X. En échange, on peut s’attendre à une dérégulation de certains secteurs dans lesquels évoluent les sociétés de Musk — notamment l’aérospatiale.

La fusée lors de son cinquième vol. // Source : Cosmic Perspective

Sur X, Elon Musk n’a pas récemment parlé de ce sixième essai. Cependant, cette annonce faite le jour de la confirmation de la victoire de Trump peut ancrer dans l’imaginaire collectif l’idée que la présence d’un républicain dans le Bureau ovale accélérera la conquête spatiale. Musk avait d’ailleurs fêté les résultats avec une fusée Starship.

Le fait est, toutefois, qu’il a été observé que l’autorisation de vol accordée par l’administration de l’aviation civile aux États-Unis, qui supervise les activités spatiales outre-Atlantique, avait préalablement autorisé SpaceX à faire ce sixième vol à la date de son choix, à condition de rester sur un même profil de mission que le cinquième test.

SpaceX va encore essayer d’attraper l’étage de sa fusée avec le Mechazilla

Au-delà de ces considérations politiques et symboliques, le sixième vol vise à confirmer les progrès de SpaceX. Le cinquième essai a été une réussite quasi-totale sur toute la ligne. Le programme sera ici inchangé : rattraper en plein vol le premier étage de la fusée, réussir une rentrée atmosphérique de l’étage supérieur et un amerrissage en douceur.

Il est également prévu, selon la société, un rallumage d’un moteur Raptor du Starship, pendant qu’il est dans l’espace (cela pour démontrer la faculté pour une désorbitation), le test de plusieurs expériences sur le bouclier thermique et des changements de manœuvre pour la rentrée sur Terre et la redescente du vaisseau au-dessus de l’océan Indien.

Un décollage de Starship. // Source : SpaceX

Depuis le cinquième vol, qui a eu lieu le 13 octobre 2024, SpaceX a effectué des mises à jour matérielles et logicielles.

Elles incluent une redondance supplémentaire aux systèmes de propulsion du booster, qui augmentent la résistance structurelle dans des zones clés et raccourcissent le délai de déchargement des propergols du booster, après une capture réussie. Les contrôles logiciels et les critères d’engagement pour le lancement et le retour du lanceur ont aussi été actualisés.

Comme pour le cinquième vol, la décision de procéder à une capture en plein vol du premier étage du Starship par la tour de lancement Mechazilla dépendra de la situation météo ainsi que de la bonne tenue des systèmes et de la trajectoire de vol. Si les conditions sont remplies, l’ordre de capture sera envoyé manuellement.

Si cela ne se fait pas, le premier étage terminera sa course dans le golfe du Mexique.

