Lecture Zen Résumer l'article

Une « super Lune bleue » est annoncée en France dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 août 2024. Le phénomène est présenté comme rare et à voir absolument. Pourtant, la Lune est comme d’habitude.

De nombreux articles annoncent « une super Lune bleue visible en France » le soir du 19 août 2024. Attention cependant à ces formulations pour la plupart trompeuses : si vous espérez contempler une Lune teintée de bleu et plus grosse que d’habitude, dans la nuit de lundi à mardi, vous risquez d’être déçus. La Lune est comme d’habitude et il n’y aura rien d’inhabituel à observer.

D’où vient la « super Lune bleue » ?

L’expression de « super Lune bleue » est sans fondement scientifique. Mais, alors, pourquoi revient-elle si régulièrement ? La méprise semble encouragée par le fait que la Nasa elle-même parle de « super Lune » très souvent, et en l’occurrence aussi de « Lune bleue ».

C’est ce qu’on peut voir dans une publication officielle de l’agence spatiale du 12 août dernier. Même si l’article de la Nasa admet que la Lune ne sera pas réellement bleue dans le ciel, cette communication contribue très certainement à entretenir la confusion sur ce qui va se passer — rien de plus que d’habitude.

La Lune. // Source : Envato (image recadrée)

Non, la Lune ne devient pas bleue

La Lune ne prendra pas une teinte bleutée dans la nuit du 19 au 20 août. On verra simplement une pleine Lune, de la même couleur que d’habitude.

L’expression parait ici utilisée pour désigner le simple fait qu’il s’agit de la troisième pleine Lune d’une saison qui en totalise quatre. Effectivement, il suffit de consulter un calendrier pour constater que durant l’été 2024 (qui a commencé le 20 juin et se terminera le 22 septembre avec l’arrivée de l’automne), la pleine Lune se produit 4 fois : le 22 juin, le 21 juillet, le 19 août et le 18 septembre. En général, on compte plutôt 3 occurrences de la pleine Lune en une seule saison, mais cela peut arriver qu’il y en ait 4.

La description de cette situation comme une « Lune bleue » (qui désigne alors la 3e pleine Lune de la saison, et non la 4e) n’est cependant pas astronomique, elle est d’origine culturelle. C’est souvent le cas avec les surnoms donnés à la Lune. Ils sont poétiques, mais portent à confusion, car il ne faut pas les prendre au premier degré ( « Lune rose », « Lune des fleurs », etc).

The Farmers’ Almanach, un périodique américain publié depuis 1818, a contribué à populariser des surnoms de Lune empruntés à la culture amérindienne, en les reprenant dans les années 1930. Le sens de « Lune bleue saisonnière » semble d’abord y avoir prévalu. Puis, plus tard, dans les années 1940, l’expression « Lune bleue » a aussi commencé à être utilisée pour décrire 2 occurrences de la pleine Lune dans un même mois, complexifiant encore plus la situation.

On comprend mieux comment il est devenu compliqué de faire la part des choses entre des expressions culturelles et traditionnelles d’une part, et la communication scientifique d’autre part. Puisque la Nasa parle elle-même de « Lune bleue », on peut avoir l’impression que le terme est scientifique alors que ce n’est pas le cas.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Non, la Lune ne devient pas super

Régulièrement, l’expression de « super Lune » revient pour décrire l’astre. Pourtant, pas plus que la « Lune bleue », les astronomes ne reconnaissent ce terme comme valable scientifiquement. L’expression de « super Lune » vient de l’astrologie (qui n’est pas une science, contrairement à l’astronomie). C’est l’astrologue Richard Nolle qui a inventé ce terme en 1979, pour désigner la pleine Lune survenant quand l’astre est au plus proche de la Terre. Certaines publications le présentent à tort comme un astronome — à nouveau, le fait que la Nasa le cite comme une source peut prêter à confusion.

Voilà plutôt ce qu’en dit un véritable astronome. « La Lune a une trajectoire elliptique, donc des fois, elle est plus proche de nous… et des fois, ça arrive le jour d’une pleine Lune. […] Elle est à peine plus proche, ce qui fait que la différence de taille (environ 10 %) n’est pas perceptible », résume Éric Lagadec de l’Observatoire de la Côte d’Azur, sur X.

Pour décrire plus justement ce phénomène, les astronomes préfèrent parler de périgée-syzygie. Ce nom compliqué signifie simplement que la pleine Lune survient lorsque la Lune est sur le point le plus proche de son orbite autour de la Terre. « Périgée » désigne le moment de cette distance minimale Terre-Lune ; « syzygie » désigne le moment de la pleine Lune. Au périgée, la Lune est à environ 363 300 km de la Terre (et à environ 405 500 km à l’apogée).

Les distances ne sont pas à l’échelle. // Source : Capture d’écran YouTube NASAJPL Edu

Même si le phénomène est bien réel, pour notre œil le changement est imperceptible. Alors que la Lune est un peu plus proche de nous au périgée, la variation du diamètre apparent de la pleine Lune ne se remarque pas.

La Lune est au périgée le 21 août 2024 à 7h01, à une distance de 360 196 km. La pleine Lune survient le 19 août à 20h25 précisément. Les deux phénomènes coïncident à peu près. Par conséquent, on peut bien parler de périgée-syzygie — mais pas de « super Lune bleue ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+