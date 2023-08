Une « super Lune bleue » serait sur le point de se produire le 31 août 2023. Scientifiquement, l’expression est fausse : la Lune ne sera pas plus bleue ou plus super que d’habitude.

« Un événement festif et rare », « L’époustouflante superlune bleue revient en août » : gare à ces titres trompeurs, qui annoncent une Lune plus grosse que d’habitude et même bleutée dans le ciel le 31 août 2023. Il n’y a rien de spécial à voir ce jour-là : la Lune est comme d’habitude — ce qui est, certes, agréable à admirer.

La méprise se comprend facilement : même la Nasa parle de « super Lune » et de « Lune bleue » dans une publication du 24 août dernier. Pourtant, ces expressions sont sans fondement scientifique et entretiennent la confusion sur ce qu’il va vraiment « se passer » (c’est-à-dire : on ne verra rien de plus que d’habitude).

Non, la Lune ne devient pas bleue

Il ne faut pas s’attendre à voir une Lune bleutée dans le ciel le 31 août. On verra simplement une pleine Lune, exactement de la même teinte que d’habitude.

Alors, pourquoi parler de « Lune bleue » ? L’expression est ici employée pour décrire le fait que la pleine Lune survienne à deux reprises dans un même mois calendaire. On ne peut nier que c’est le cas en août 2023 : la pleine Lune est survenue le mardi 1er août et reviendra le jeudi 31 août. Mais l’expression n’a rien d’astronomique ou de scientifique. Sa popularité est liée à une erreur publiée en mars 1946 dans les pages du média Sky & Telescope. L’expression, ensuite abondamment reprise par d’autres médias, est devenue virale.

Si l’on remonte plus loin dans le passé, la « Lune bleue » a une origine culturelle, comme c’est souvent le cas avec les surnoms de Lune (Lune rose, Lune des fleurs, etc.). Autrefois, la « Lune bleue » était un surnom donné à la troisième pleine Lune sur un total de quatre, observées pendant une même saison, d’après The Farmers’ Almanach (un périodique américain publié depuis 1818).

Cette expression initiale, qui avait un sens culturel et traditionnel, s’est effacée au profit d’une (mauvaise) signification, elle-même née de l’erreur publiée par Sky & Telescope. Voilà comment on entend désormais parler de « Lune bleue » comme de la deuxième pleine Lune d’un même mois, alors que le terme n’est pas scientifique.

Non, la Lune n’est pas super

La Lune n’est pas davantage super qu’elle n’est bleue. À nouveau, l’expression « super Lune » est dénuée de valeur astronomique. Même si la Nasa l’utilise fréquemment et contribue, de ce fait, à entretenir la confusion autour de cette expression, l’agence spatiale reconnaît elle-même que ce n’est pas scientifique : « Le terme ‘super Lune’ a été inventé en 1979 [ndlr : par l’astrologue Richard Nolle] et est souvent utilisé pour décrire ce que les astronomes appellent une pleine Lune au périgée. »

La distance Terre-Lune varie légèrement sur une orbite. Au périgée, la Lune est à environ 363 300 km de la Terre ; à l’apogée, cette distance est de 405 500 km.

Cela veut simplement dire que la pleine Lune se produit quasiment lorsque la Lune est sur le point le plus proche de son orbite autour de la Terre. Le terme scientifique est le périgée-syzygie : périgée étant le moment où la Lune est à sa distance minimale avec la Terre ; syzygie désignant le moment de la pleine Lune.

Mais, malgré cette situation particulière, notre œil ne distingue aucun changement : la pleine Lune a beau être légèrement plus proche de nous au périgée, les variations de son diamètre apparent sont imperceptibles.

Les distances ne sont pas à l’échelle. // Source : Capture d’écran YouTube NASAJPL Edu

La Lune est au périgée le mercredi 30 août 2023, à 17h54 (à une distance de 357 180 km de la Terre). La pleine Lune survenant le jeudi 31 août à 3h35, on peut effectivement parler de périgée syzygie. Mais, pas de « super Lune » ou de « Lune bleue ».

