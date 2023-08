La Russie a raté son arrivée sur la Lune. Les communications avec la mission Luna-25, censée se poser au pôle sud de l’astre, ont été rompues. La sonde s’est écrasée sur la Lune, a confirmé Roscosmos.

La « course » entre l’Inde et la Russie pour se poser sur la Lune est finie. Roscosmos, l’agence spatiale russe, a confirmé dans un message envoyé sur Telegram le dimanche 20 août 2023 que son vaisseau Luna-25, qui avait décollé vers la Lune le 11 août, n’est plus opérationnel.

« Le vaisseau spatial s’est déplacé vers une orbite non calculée et a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la Lune », peut-on lire dans le message de Roscosmos. À l’origine, la Russie envisageait la date du 21 août pour poser sa sonde Luna-25 sur la Lune.

La Russie a perdu Luna-25, écrasée sur la Lune

La communication avec la mission Luna-25 a été rompue le samedi 19 août. Un incident est vraisemblablement survenu ce jour-là, lors d’une manœuvre préalable à l’alunissage, note l’AFP. Malgré les recherches et les tentatives pour rétablir le contact avec Luna-25, la Russie n’a pas réussi à éviter une issue fatale pour sa mission lunaire.

La mission Luna-25 visait le pôle sud de la Lune. // Source : Canva

Ce crash de Luna-25 rappelle à quel point il est compliqué de se poser sur la Lune, même en 2023. L’enjeu était important pour la Russie, qui entendait retourner sur la Lune presque 50 ans après sa dernière mission lunaire. D’autant que la mission Luna-25 a été lancée dans un contexte particulier : en pleine guerre contre l’Ukraine, la Russie avait été abandonnée par l’Europe pour mener cette mission spatiale.

Une commission a été convoquée par l’agence spatiale russe pour faire la lumière sur ce qui est arrivé à Luna-25. Il s’agira notamment de déterminer s’il s’agissait d’une erreur de programmation, ou d’un problème mécanique.

Pendant ce temps, l’Inde continue son voyage lunaire

Alors que la Russie déplore la perte de Luna-25, la mission indienne Chandrayaan-3 est toujours en cours. Il est prévu de faire atterrir la sonde de l’ISRO (l’agence spatiale indienne) sur la Lune le 23 août prochain, au terme d’un voyage de plus d’un mois. L’Inde avait lancé Chandrayaan-3 le 14 juillet, empruntant une route moins directe que Luna-25 pour atteindre son objectif. On peut lui souhaiter une arrivée plus douce sur la Lune que celle de son homologue russe.

