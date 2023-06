Les efforts de la Nasa pour remettre sur les rails la mission Psyché ont payé. Cette mission devrait partir à l’automne 2023. Direction un astéroïde riche en métaux, un « monde de métal ».

C’est une très bonne nouvelle qui est venue de la Nasa le 5 juin 2023. La mission Psyché, qui avait rencontré l’an dernier quelques déconvenues, est de nouveau bien sur ses rails. L’agence spatiale américaine, dans son point d’étape, révèle que la mission « progresse de façon remarquable ». Les préparations pour le lancement sont d’ailleurs « en bonne voie ».

Sauf coup de théâtre, le décollage aura lieu en octobre 2023. « Nous savons que le travail n’est pas terminé », a tempéré Nicola Fox, administratrice associée à la direction de la mission scientifique de la Nasa. Cependant, elle a apprécié « l’évaluation positive » donnée par la commission d’examen indépendante sur les efforts déployés pour redresser la barre.

Une mission en direction de l’astéroïde Psyché

La mission Psyché reprend le nom de l’astéroïde — (16) Psyché — qu’une sonde doit visiter à la fin de la décennie. L’astéroïde intéresse les astronomes, car sa structure est manifestement riche en métaux. On table sur une composition mêlant du fer et du nickel, mais d’autres éléments pourraient aussi s’y trouver. C’est pour cela que (16) Psyché a gagné le surnom de monde de métal.

Mais, en juin 2022, patatras. L’agence spatiale américaine renonce à un départ de la mission pour l’année en cours. Une commission a alors été mise sur pied durant l’été et a rendu ses premières conclusions en novembre. Des problèmes avaient alors été décelés, nombreux, sur la conduite du projet, la charge de travail, les procédures de vérification ou sur la qualité de certains logiciels.

La pandémie de coronavirus, qui a produit ses effets les plus forts en 2020 et 2021, a aussi contribué au retard du lancement. D’autres facteurs ont ainsi été relevés, incluant des problèmes de main-d’œuvre pour le Jet Propulsion Laboratory (JPL). Des difficultés qui ont entravé la bonne conduite des essais de l’engin spatial, afin de les mener correctement à leur terme.

Une représentation artistique de Psyché. // Source : NASA

Des défaillances aujourd’hui corrigées ou en passe de l’être. « Les mesures prises par la NASA, le JPL et Caltech pour remettre la mission Psyche sur les rails […] ont été remarquables », développe l’agence spatiale américaine, en citant un rapport du 30 mai. Des leçons qui serviront par ailleurs à d’autres missions, comme Europa Clipper et Mars Sample Return.

Il reste maintenant à voir si les cahots rencontrés sur la route de Psyché sont bien derrière l’agence spatiale américaine et qu’il n’y aura pas d’autre désagrément plus tard. Lors de son point d’étape estival en 2022, la Nasa indiquait avoir deux fenêtres de tir à disposition : une en 2023 et l’autre en 2024. Un glissement vers la seconde date n’est pas formellement écarté.

Psyché doit partir dans l’espace grâce à une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Si la mission part cet automne, la sonde arrivera près de l’astéroïde en août 2029. Elle orbitera alors autour pendant 26 mois, afin de comprendre la formation des planètes telluriques, ce que contiennent leurs entrailles et saisir les particularités de ce monde de métal.

