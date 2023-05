La sensibilité du télescope James Webb a permis de découvrir un gigantesque jet émis par Encelade, la lune de Saturne. La matière éjectée par ce geyser s’échappe sur des milliers de km.

Saturne a 83 lunes. L’une d’elles fascine tout particulièrement : Encelade, une petite lune habitable abritant un océan liquide sous une croûte glacée. Pour l’instant, aucun signe de vie n’a été détecté sur Encelade, mais la présence d’imposants jets de matière émis par ce corps céleste est intrigante. Ces structures peuvent renseigner sur l’activité au fond de l’océan d’Encelade.

Un nouveau panache impressionnant de vapeur vient d’être repéré par le télescope spatial James Webb, a annoncé la Nasa le 30 mai 2023. La détection fait l’objet d’une étude à paraître dans Nature Astronomy — validée par la revue scientifique le 17 mai.

300 litres d’eau par seconde dans le panache d’Encelade

Ce jet s’échappant du pôle sud d’Encelade mesure plus de 9 600 km de long. Environ 300 litres d’eau s’y déversent par seconde sous forme de vapeur — soit assez pour remplir une piscine olympique en quelques heures, alors qu’il faudrait 2 semaines avec un tuyau d’arrosage. C’est inédit : auparavant, seuls des jets de centaines de km de long avaient été étudiés par les observatoires. Le nouveau panache détecté est si long qu’il pourrait s’étendre de l’Irlande au Japon, résume l’Agence spatiale européenne (ESA).

La taille du jet est aussi impressionnante lorsqu’on le compare à la lune elle-même : il fait plus de 20 fois la taille d’Encelade. On le voit bien dans cette vue mettant en perspective l’image de James Webb (le jet en bleu) et une image de Cassini (qui a photographié la lune).

Encelade, qui fait à peine 4 % de la taille de la Terre, est un monde océanique prometteur. Dans le système solaire, c’est une cible privilégiée pour rechercher une forme de vie extraterrestre, en raison de son océan d’eau salée situé entre le noyau rocheux et la croûte de glace. Les jets de particules glacées sont émis par des volcans semblables à des geysers.

Où va toute cette eau éjectée par Encelade ?

Par système saturnien, on désigne la planète Saturne et les objets dans sa zone d’influence, c’est-à-dire ses satellites et ses anneaux.

Grâce aux nouvelles observations de James Webb, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment le panache se propage dans le système saturnien. Encelade tourne rapidement autour de Saturne, avec une période orbitale d’à peine 33 heures (soit à peine plus d’un jour terrestre). « La vapeur d’eau éjectée se répand le long et autour de son orbite, formant un grand tore autour de Saturne », relèvent les scientifiques dans leur étude. Autrement dit, les panaches éjectés par cette lune créent une sorte de sillage en beignet. Il s’avère que 30 % de l’eau émise reste dans le tore (la zone en forme de « donut » au niveau d’un des anneaux de Saturne, l’anneau E) et que 70 % alimente le reste du système saturnien en eau.

Grâce à la sensibilité de James Webb, les astronomes devraient en apprendre davantage sur Encelade dans les années à venir. « Ces premières observations avec le JWST […] démontrent la puissance de cet observatoire pour caractériser de manière sensible ce monde océanique », selon les auteurs de l’étude.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !