Elle a supervisé la mise en place des vols commerciaux vers l’ISS. Elle a assisté aux premiers succès de SpaceX. Elle a dirigé le programme des vols habités de la Nasa, et vu le lancement effectif des missions Artémis qui ramèneront l’humanité sur la Lune. Kathryn Lueders va prendre sa retraite.

Partir avec la satisfaction de se dire que le programme des vols habités de la Nasa est sur de bons rails, avec des objectifs ambitieux. Voilà de quelle façon Kathryn Lueders va quitter son poste au sein de l’agence spatiale américaine, elle qui était la toute première femme nommée à la tête des vols habités. Elle partira à la fin du mois d’avril 2023 pour prendre sa retraite.

Le départ de Kathryn Lueders a été annoncé le 27 mars dans un communiqué de la Nasa. Elle s’en va après une carrière longue de 31 ans au sein de l’agence spatiale, qui l’a notamment amenée à diriger le programme des vols commerciaux habités — et, donc, à traiter avec SpaceX et Boeing pour assurer le transport des astronautes entre la Terre et la Station spatiale internationale (ISS).

Kathryn Lueders « a fourni des orientations stratégiques pour l’exploration humaine de l’espace », loue l’agence. Elle a fait se rapprocher la Nasa avec l’industrie américaine « pour soutenir et développer la recherche à bord de l’ISS ». « Elle a été « la championne d’une nouvelle façon de faire des affaires en orbite terrestre basse », ajoute Bill Nelson, le patron de la Nasa.

D’ailleurs, elle a aussi connu une formidable réussite lorsqu’elle supervisait les vols commerciaux habités. C’est durant son mandat que SpaceX a réussi à envoyer deux astronautes à bord de l’ISS, lors d’un vol d’essai, après une décennie de préparation. Depuis, SpaceX a enchainé avec succès les missions vers la station, en assurant en même temps l’aller et le retour.

Kathy Lueders, en 2020, lors du tout premier vol habité opéré par SpaceX. // Source : NASA/Joel Kowsky

Avant d’en arriver là, elle a occupé des postes de moindres importances. Elle a d’abord officié au Polygone d’essais de missile de White Sands, au Nouveau-Mexique, comme responsable du dépôt du système de manœuvre orbitale et des systèmes de contrôle de réaction de la navette. Elle a ensuite franchi divers jalons, avant de prendre la tête des vols commerciaux habités.

Le retour de l’humanité sur la Lune

Sa nomination comme patronne des vols habités a eu lieu en 2020. Elle est ainsi devenue la première femme à occuper ce poste, en remplacement de Doug Loverro. Comme on le disait alors, il s’agit de l’un des postes les plus élevés de la Nasa. Un poste d’autant plus important aujourd’hui que l’agence poursuit l’objectif d’envoyer des astronautes sur la Lune en 2025.

C’est le programme Artémis, qui succède aux célèbres missions Apollo, dont le tout dernier vol remonte à 1972. Artémis a franchi une première étape clé sous sa direction, avec le succès de la mission Artémis I (envoyer une capsule inhabitée faire le tour de la Lune, avant de rentrer) et le tout premier vol du Space Launch System (SLS), la dernière fusée de la Nasa.

La fusée SLS le 16 novembre 2022. // Source : /NASA/Joel Kowsky

C’est donc comme retraitée que Kathryn Lueders assistera aux prochaines phases du programme Artémis. Elle pourra néanmoins couvrir les débuts d’Artémis II, avec notamment la nomination, début avril, de l’équipage qui participera au prochain vol. Trois Américains et un Canadien doivent répéter la mission d’Artémis I, mais cette fois en étant à bord.

Cette présentation de l’équipage sera l’un des tout derniers évènements officiels auxquels assistera à Kathryn Lueders à ce poste. Au 1er mai 2023, elle passera la main à Kenneth Bowersox, un ancien astronaute qui a volé dans l’ancienne navette spatiale américaine, mais aussi dans l’ISS. Il a passé 211 jours dans l’espace en tout, via plusieurs missions, et effectué deux sorties extravéhiculaires.

