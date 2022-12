Le projet dearMoon a révélé les 8 personnalités internationales qui embarqueront avec Yusaku Maezawa pour un tour de la Lune à bord du vaisseau spatial Starship, affrété par SpaceX.

On connait la liste des huit personnes qui accompagneront le Japonais Yusaku Maezawa dans son voyage autour de la Lune. Elle a été annoncée le 8 décembre par l’entrepreneur japonais à l’origine du projet — dearMoon — et par SpaceX, l’entreprise qui mettra à disposition le vaisseau spatial pour cette aventure. Il s’agira du Starship.

Les neuf individus sont :

Yusaku Maezawa, Japonais ;

Steve Aoki, Américain ;

Choi Seung Hyun, Sud-Coréen ;

Yemi A.D., Tchèque ;

Rhiannon Adam, Irlandaise ;

Tim Dodd, Américain ;

Karim Ilya, Britannique ;

Brendan Hall, Américain ;

Dev D. Joshi, Indien ;

L’équipage avec les titulaires et les remplaçantes. // Source : dearMoon project

La sélection inclut deux remplaçantes : l’Américaine Kaitlyn Farrington et la Japonaise Miyu. Elles pourront monter à bord en cas de désistement de l’un des neuf autres participants, qu’il s’agisse d’un renoncement (un tel voyage pourrait finir par s’avérer effrayant) ou bien d’un imprévu (si un ou une titulaire tombe malade et ne peut plus embarquer).

Sur le papier, l’équipage embarquera depuis les États-Unis dans le vaisseau spatial Starship pour un voyage d’une semaine. Il s’agira d’ailleurs du premier équipage que ce véhicule embarquera. Durant cette épopée, ils frôleront la surface lunaire, avec un passage à près de 200 kilomètres d’altitude. C’est très proche à l’échelle spatiale.

Le projet dearMoon est fixé à 2023, mais…

Le calendrier de SpaceX prévoit de procéder à la mission dearMoon — qui a été dévoilé en 2018 — pas avant 2023. Une date qui apparait toutefois hasardeuse aujourd’hui : le Starship n’a jamais été testé dans sa version complète pour le moment. Il n’a pas non plus effectué de vol orbital autour de la Terre ni accompli un voyage à vide autour de la Lune, en guise d’essai.

Le vol de dearMoon, schématisé. // Source : SpaceX

Il est plausible que SpaceX doive réviser son planning dans les mois à venir — ce qui ne serait étonnant, dans la mesure où la société et son patron, Elon Musk, ont par le passé fixé des échéances s’avérant irréalistes. Un exemple ? Le vol inaugural du Falcon Heavy, fixé initialement en 2013, n’a eu lieu qu’en 2018. Et ces prévisions inexactes sont courantes chez Elon Musk.

Avec le projet dearMoon, il y a une sorte de course qui se met en place entre SpaceX et la Nasa, puisque l’agence spatiale américaine prévoit aussi de lancer bientôt un équipage autour de la Lune. Il s’agit de la mission Artémis 2, attendue en 2024. La Nasa est bien lancée : sa fusée SLS est prête ; elle boucle la mission Artémis 1 ; et surtout, elle a l’expérience.