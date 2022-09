Comme conclusion d’un été historiquement sec et chaud, un dernier coup de chaleur va avoir lieu en France à partir de ce weekend. Les températures seront inégales dans l’hexagone, de 28°C à plus de 35°C.

L’été 2022 n’est autre que le plus chaud que l’Europe ait connu depuis que les températures sont enregistrées. On parle là d’une « température moyenne d’environ 1,34 °C au-dessus de la moyenne 1991-2020 pour la saison ». Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la fournaise s’est fait ressentir.

Alors que le mois de septembre démarre, ce n’est pas encore totalement fini. Dès ce lundi, la France va connaître un énième pic de chaleur. C’est ce qu’annonce, notamment, La Chaîne Météo, depuis le 8 septembre dernier. Également confirmé par Agate Météo. Heureusement, ce sera bref.

Que devient l'ouragan #Danielle ? 🌀 Il va rétrograder rapidement en simple dépression des latitudes moyennes et se diriger lentement vers le nord-ouest de l'Espagne (la Corogne). Il aura pour conséquence de provoquer un bref pic de chaleur puis des #orages la semaine prochaine⛈️ pic.twitter.com/i42q8ADF8u — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 8, 2022

Des orages après le coup de chaleur

En cause : l’ouragan Danielle. Celui-ci s’était formé au beau milieu de l’Atlantique, début septembre. Dorénavant, il rétrograde, c’est-à-dire qu’il perd en intensité au point de ne plus être vraiment un ouragan, transformé en simple dépression. Mais comme l’indique La Chaîne Météo, le phénomène a une conséquence parallèle : en se dirigeant vers le nord-ouest de l’Espagne, et ensuite vers la France puisque le courant remontera, la dépression reste forte et emmène des vents chauds.

La masse d’air chaude remonte, car les vents passent par l’Espagne. // Source : La Chaine Météo

Résultat, un pic de chaleur est attendu en France. Les températures tourneront autour de 30 degrés dimanche et lundi dans la plupart des régions, mais il faut s’attendre à dépasser les 35 degrés dans le sud-ouest. Il n’est pas impossible qu’il y ait de nouveaux records pour le mois de septembre. À noter qu’il s’agira d’un thermomètre élevé, mais pas d’une canicule à proprement parler. Les températures spécifiques restent à préciser : l’instabilité de la situation rend la prévision compliquée.

Étant donné la configuration météorologique, il faut s’attendre à d’intenses orages dans la deuxième partie de la semaine, dès mercredi. Les orages sont effectivement causés par les fortes chaleurs et se déclenchent au moment du refroidissement. En plein mois de septembre, la confrontation du froid et du chaud sera au cœur du processus.