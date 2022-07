La Nasa et l’ESA organisent une conférence en direct, ce mercredi 27 juillet 2022, afin de donner plus de détails sur le retour des échantillons martiens, lesquels sont extraits par le rover Perseverance.

Cela fait maintenant plus d’un an que Perserverance, le rover de la Nasa, a entamé son odyssée sur la planète rouge, Mars, après s’y être posé le 28 février 2021. Rappelons-le, l’objectif de cette mission est d’extraire des échantillons martiens. Ces prélèvements devront un jour revenir sur Terre, afin d’être analysés par les scientifiques, avec un petit espoir qu’ils contiennent des indices sur une possible vie passée sur Mars (une hypothèse pour l’instant jamais confirmée).

La Nasa et l’ESA (l’Agence spatiale européenne) ont annoncé le 21 juillet 2022 qu’elles vont révéler davantage d’informations sur la façon dont aura lieu le retour des échantillons martiens. C’est à suivre lors d’une conférence en direct.

Quand ? Le mercredi 27 juillet 2022, à 17h (heure de Paris).

Où ? Sur la chaîne YouTube de la Nasa.

Quoi ? La Nasa et l'ESA vont donner de nouvelles informations sur le retour des échantillons martiens sur Terre.

À quoi s’attendre lors de cette conférence de la Nasa et de l’ESA ?

Le rover est toujours occupé à prélever divers échantillons du sol martien. Récemment, Perseverance a dessiné un minuscule L sur Mars, ce qui lui permet « de connaître l’orientation de la roche » dans laquelle le prochain échantillonnage est prévu. Tout en suivant de près les activités de son robot, la Nasa a décidé qu’il était temps d’en dire plus au grand public sur l’avenir des échantillons du rover. On devrait notamment en savoir plus sur la mission de retour, baptisée Mars Sample Return.

L’enjeu principal de ce retour est de mieux comprendre la planète rouge et son évolution. La Nasa estime que « la campagne Mars Sample Return peut révolutionner la compréhension que l’humanité a de Mars en renvoyant des échantillons scientifiquement sélectionnés pour étude à l’aide des instruments les plus sophistiqués au monde ».

Les échantillons martiens extraits par le rover Perseverence arriveront un jour sur Terre. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Durant ce direct, plusieurs chercheurs et scientifiques de la Nasa et de l’ESA seront présents :

Thomas Zurbuchen, administrateur associé, chargé de la direction des missions scientifiques au siège de la Nasa à Washington,

David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique, membre de l’ESA,

Jeff Gramling, directeur du Mars Sample Return Program, membre de la Nasa,

François Spoto, responsable du Mars Exploration Group, au sein de l’ESA.