Si Diablo Immortal n’est pas confronté à des bugs très significatifs sur smartphone, son portage sur PC est encore bancal : c’est une bêta. Mais il y a un bug particulier qui a été remarqué avec les écrans HDR. Heureusement, une solution existe.

Diablo Immortal est avant tout un jeu vidéo sur mobile, mais c’est aussi un titre qui existe sur ordinateur. Blizzard a décidé de porter son célèbre hack’n’slash sur PC le 2 juin 2022, pour proposer une expérience alternative. Il est donc possible de lancer sa partie sur son smartphone avec l’écran tactile et de la poursuivre plus tard au clavier et à la souris, chez soi.

Le problème, c’est que le développement de la version PC n’est pas du tout au même stade que la déclinaison mobile. Le studio, évidemment, le rappelle à la fois dans le jeu lui-même et dans le client Battle.net : c’est une bêta ouverte, il peut y avoir des bugs. Plusieurs soucis sont d’ailleurs identifiés par le studio. Un patch futur les corrigera.

Il est toutefois un bug qui est particulièrement handicapant et persistant : celui des écrans HDR. Ces écrans ont pour spécificité d’étendre la plage de luminosité entre les points sombres et clairs d’une image. Le contraste est beaucoup plus prononcé, les couleurs plus éclatantes et les ombres sont plus détaillées. Le rendu est plaisant quand il fonctionne.

Des couleurs qui sont un peu trop prononcées. On frôle le claquage de la rétine. // Source : Blizzard

Mais avec Diablo Immortal, cela ne marche pas pour la simple et bonne raison que ces écrans ne sont pas encore pris en charge — rien d’étonnant, c’est encore une bêta et il est attendu qu’à ce stade, tout ne fonctionne pas parfaitement. Résultat : les couleurs sont saturées et baveuses. Certains segments du jeu sont difficiles à lire et, surtout, la direction artistique de Diablo est écrasée.

Impossible de passer à côté du problème quand on a un tel écran, puisqu’il saute littéralement aux yeux. De nombreux fils de discussion ont été lancés sur les forums officiels de Blizzard pour prévenir le studio du problème — et pour demander soit un correctif en urgence soit une solution de contournement provisoire. La capture ci-dessous donne un aperçu de ces requêtes.

Les joueurs se plaignent légitimement. // Source : Capture d’écran Google

Corriger les couleurs de Diablo Immortal sur PC avec un écran HDR

Ce problème, la rédaction de Numerama l’a constaté aussi : si le jeu s’affiche convenablement sur smartphone, c’est une expérience douloureuse sur PC avec un écran HDR. Il existe heureusement une solution de contournement facile à mettre en place, au moins sur certains écrans. Sur le nôtre, cela a fonctionné sans avoir besoin de redémarrer l’ordinateur.

Voilà la démarche avec un PC fonctionnant avec Windows 10.

Affichez votre bureau à l’écran (et ne lancez pas encore le jeu) ;

Faites un clic droit avec la souris dans une zone libre ;

Cliquez sur « Paramètres d’affichage » dans le menu contextuel ;

Décochez l’option « Utiliser HDR » dans la nouvelle fenêtre. Le bouton doit devenir gris, avec la mention « Désactivé ».

Une décoche et c’est réglé. // Source : Capture d’écran

À ce moment-là, votre écran réagira vraisemblablement en semblant s’éteindre un instant. C’est le moniteur qui ajuste ses réglages pour afficher une nouvelle image, sans HDR. L’affichage sans HDR vous perturbera peut-être quelques secondes, car la gamme colorimétrique de l’écran et la luminosité auront changé. Votre vue finira par s’y acclimater après un petit temps.

Fermez alors la fenêtre des paramètres ;

Ouvrez le client Battle.net ;

Lancez Diablo Immortal ;

C’est tout !

Si cela ne marche pas, peut-être qu’un redémarrage du PC avec la décoche de l’option peut s’avérer nécessaire. Si cela ne donne rien, alors il faudra opter pour une autre méthode — nous ne les avons pas essayées — ou bien attendre que Blizzard pousse un correctif dédié. En attendant, la réactivation de l’affichage HDR est très simple : il suffit de refaire la procédure et de cocher l’option.

Avec HDR actif Sans HDR

Deux salles, deux ambiances.