Vous rêvez d’un Wordle en français ? Essayez ces sites

Wordle est devenu en quelques jours LE jeu qui obsède tout le monde. Que vous cherchiez des alternatives en français ou que vous vouliez simplement d’autres jeux identiques pour satisfaire vos besoins en mots, nous avons les solutions pour vous.

Cela fait des jours que cela m’obsède. Tous les matins, en me levant, la première chose que je fais est de me mettre sur Wordle, le jeu phénomène du moment, en ce début 2022. Rapidement, une seule grille par jour ne m’a pas suffi. Je me suis mise à retourner tout Internet afin de trouver d’autres sites semblables, des émulations ou de pâles copies de Wordle. Je n’en suis pas encore à regarder l’émission télévisée de Motus, mais presque. Je suis devenue un peu accro, je pense.

Que vous soyez dans la même situation que moi, que vous ayez cliqué simplement sur ce lien par curiosité (et que vous vous inquiétez maintenant pour moi), ou tout simplement parce que vous voulez trouver l’équivalent en français de Wordle, j’ai compilé pour vous toute une liste de sites en français qui pourraient vous apporter votre dose quotidienne. Beaucoup d’app clones de Wordle existent également, mais ces dernières se sont rapidement fait supprimer de l’App Store. Ces sites, normalement, devraient tenir le coup. Ne me remerciez pas, je n’ai fait que mon devoir.

Oh yeah. That’s the stuff. // Source : Wordle

Les alternatives à Wordle en français

Le Mot

Si vous voulez retrouver exactement le même design et les mêmes sensations que celles que vous procure Wordle, mais en français, l’alternative Le Mot est faite pour vous. Disponible gratuitement sur ce site, Le Mot a été développé par Louanben, en s’inspirant librement de Wordle. Bref, l’illusion est parfaite et devrait pouvoir rassasier votre soif de Wordle pendant au moins quelque temps. Enfin, une partie, le temps que vous trouviez le mot du jour en fait.

Vous pouvez jouer au Mot ici.

Sutom

Ce subtile jeu de mots sur Motus est une variante un peu différente de Wordle. Non seulement le fond est bleu (bleu ! imaginez), mais il vous faudra trouver des mots en 6 lettres, et non en 5. Sutom vous offre cependant la première lettre du mot, ce qui est sympathique quand on y pense. Le code couleur est également légèrement différent de la version Wordle : les lettres présentes au bon endroit dans le mot ne s’affichent pas en vert, mais en rouge (oui je sais, c’est un peu déconcertant au début, mais c’est vraiment comme ça dans l’émission Motus, donc c’est plutôt logique).

Vous pouvez jouer à Sutom ici.

Sutom, un jeu de mots sur Motus, hehe // Source : Sutom

Le Mot, encore

Encore un site qui s’appelle Le Mot ! Wow ! Mais celui-ci a un fond blanc, donc vous pourrez bien faire la différence entre les parties que vous jouez. Sinon, il n’y a vraiment pas grand-chose à dire sur ce clone de Wordle, je fais vraiment mon maximum pour remplir une description qui ne soit pas trop courte.

Vous pouvez jouer à cet autre Le Mot ici.

Voilà, j’espère que ces trois alternatives vous aideront un peu à combler le manque de Wordle. Moi, je retourne jouer.