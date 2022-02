Wordle : voici le meilleur mot pour commencer toutes vos parties

Un chercheur a publié une longue analyse de la langue anglaise afin de déterminer quel mot était le meilleur pour commencer les parties de Wordle.

C’est un mot que vous ne connaissez pas, mais qui pourrait devenir très vite votre favori. Si vous avez vous aussi succombé à la folie Wordle, alors vous savez à quel point le premier mot que vous jouez est crucial. Vous devez à la fois essayer de mettre le plus de voyelles possible, tout en incluant certaines des consonnes les plus utilisées — afin d’éliminer le plus de possibilités dès le début de la partie. David Sidhu, un chercheur associé à l’université anglaise UCL, a publié le 31 janvier 2022 dans The Conversation une longue analyse de la langue anglaise afin de trouver ce fameux mot miracle, et il a réussi.

Wordle est un jeu gratuit dont le fonctionnement est similaire à Motus : vous avez 6 coups pour deviner un mot de 5 lettres. Hyper addictif, il a rapidement attiré les joueurs, qui seraient aujourd’hui plus de 2 millions à trouver leur mot tous les jours. Wordle est ainsi devenu en quelques semaines un phénomène, au point où ce dernier vient d’être racheté par le New York Times. Rien que ça.

Le jeu original est en anglais, et le fameux mot auquel est dédié cet article ne marche que sur cette version. Il existe cependant des versions françaises de Wordle, mais il vous faudra pour elles trouver le meilleur terme pour commencer (n’hésitez pas à nous l’envoyer si vous faites cette découverte majeure). En attendant, vous pouvez jouer à Wordle ici.

Wordle est devenu mon obsession. // Source : Numerama

Quel est le meilleur mot pour commencer une partie de Wordle ?

Le suspense a assez duré : le mot désigné par David Sidhu comme le meilleur pour commencer Wordle est …. « soare ». Pas de panique si vous ne reconnaissez pas ce mot anglais. Il est tellement peu utilisé qu’en faisant une recherche sur Google Traduction, on nous indique tout d’abord que soare veut dire soleil en roumain.

Merci Google, j’imagine… // Source : Google

Il faut aller sur le Collins Dictonnary pour découvrir que soare est un terme tombé en désuétude pour désigner un jeune faucon. Pour vous donner une idée, soare n’est quasiment plus utilisé depuis 1795. Quand on vous dit que c’est un vieux terme.

Comment David Sidhu a-t-il trouvé ce mot, particulièrement dépassé et peu connu ? En faisant des maths. Le chercheur s’est basé sur une étude examinant 62 000 mots de la langue anglaise et rapportant à quel point ces mots étaient connus de la population générale. Il n’a gardé parmi ces termes que ceux de 5 lettres qui étaient connus par au moins 50 % des anglophones, puis a compté le nombre fois où chaque lettre de l’alphabet apparaissait dans ces mots.

Sans surprise, c’est la lettre « e » qui est la plus utilisée, avec une apparition dans 43% des mots étudiés par David Sidhu. Viennent ensuite « a », qui est dans 39 % des mots, « r », qui est dans 34 %, « o » dans 29 %, et « i » et « s » ex æquo avec 28 %. À partir de-là, David a joué avec l’ordre des lettres. Un autre mot avec toutes ces lettres, « arose » (se lever ou se produire en fonction du contexte, ndlr) était un candidat intéressant, mais ces lettres n’étaient pas forcément dans les bonnes positions, écrit-il. C’est en cherchant d’autres options qu’il est tombé sur soare, notre fameux jeune faucon.

La question que vous vous posez sans doute maintenant est : est-ce que ça marche vraiment ? J’ai testé, pour vous et au péril de ma vie, soare pour commencer ma grille Wordle du jour. J’ai clairement été aidé par le hasard, qui a fait les choses bien, mais le résultat est tout de même impressionnant : j’ai trouvé mon Wordle en deux coups.