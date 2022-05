Apex Legends Mobile est enfin disponible dans le monde entier sur iOS et Android. Après des rumeurs lancées en 2019, Electronic Arts avait confirmé qu’une version mobile d’Apex Legends verrait le jour, à la manière de Call of Duty Mobile.

Le Battle Royale de Respawn, édité par Electronic Arts, et très populaire sur PC et consoles, se déploie enfin dans une version mobile épatante, le 17 mai 2022. Apex Legends Mobile est maintenant disponible sur tous les marchés mondiaux, notamment en France, aux États-Unis, en Indonésie, au Japon, aux Philippines et en Inde. Pour fêter le lancement de son jeu et de sa saison 1, les développeurs ont publié une nouvelle bande-annonce.

Apex Legends Mobile // Source : Jeu Mobile

Comme son nom l’indique, Apex Legends Mobile a été conçu pour smartphone. Nos premières impressions sont très bonnes, ce qui nous rappelle un certain Call of Duty Mobile sorti en 2019. Qui l’eût cru ?

Le jeu reprend les bases, mais y ajoute des nouveautés

Dans Apex Legends Mobile, le concept de base reste le même. La seule différence est que les parties se lancent sur une seule et unique carte, World’s Edge. Dans cette carte, 60 joueurs par équipe de trois sautent du vaisseau et s’affrontent pour être la dernière équipe survivante.

Apex Legends Mobile est livré avec le mode de Battle Royale standard, ainsi que le deathmatch en équipe, les arènes et d’autres nouveaux modes sympas pour commencer. Il y a aussi une vaste collection d’armes que les joueurs et joueuses du titre sur PC ou sur console connaissent bien.

Le nouveau personnage, Fade

Le jeu comprend certaines des Légendes les plus populaires d’Apex, notamment Wraith, Pathfinder et Mirage, mais aussi une première légende exclusive à la version mobile, à savoir Fade. Tout comme Wraith, cette nouvelle légende peut utiliser la technologie de déphasage à l’aide d’un mystérieux costume de simulacre qu’il a trouvé lors d’une chasse aux indices. Elle permet à Fade de revenir en phase à un emplacement précédent et de capturer des ennemis dans le vide pendant une courte période (compétence ultime). Nous ne savons pas encore si Respawn prévoit d’ajouter d’autres Légendes exclusives aux jeux pour PC et consoles, mais il est fort probable que ce sera le cas.

Un Call of Duty Mobile, mais en mieux

Dès le lancement d’Apex Legends Mobile, on sent qu’il a été conçu spécifiquement pour les écrans tactiles, tout en gardant l’essence originelle du jeu. Les contrôles sont quasiment les mêmes et on reprend vite ses marques pour courir, sauter, glisser, tirer et surtout mettre en place sa stratégie. Si vous êtes encore novice, pas d’inquiétude, car Respawn a prévu plusieurs didacticiels pour prendre les choses en main et dompter la somptueuse bête dès le lancement du jeu.

Graphiquement abouti, Apex Legends Mobile est visuellement très agréable, à la manière d’un Call of Duty Mobile lors de sa sortie en 2019, lequel avait déjà épaté la galerie. On sent que les dernières technologies smartphones et tablettes sont exploités à leur paroxysme. Les efforts ont été faits pour réduire au stricte minimum les boutons de jouabilité afin de ne pas empiéter sur l’action.

Apex Legends Mobile // Source : Capture d’écran

Capture d’écran : Apex Legends Mobile

Commandes et jouabilité dans Apex Legends Mobile

Apex Legends n’est pas connu pour sa facilité d’utilisation. Parmi tous Battle Royale, il est l’un des plus difficiles. Sur cette version mobile, le timing précis et l’utilisation appropriée des armes et des compétences sont un équilibre délicat à trouver, et sur un petit écran avec de minuscules commandes textuelles et tactiles qui forcent votre pouces à couvrir l’intégralité du smartphone ou tablette, les choses sont encore plus compliquées et l’espacement entre les boutons plus difficile.

Le cross-play avec les joueurs consoles et PC n’est en revanche pas possible. Le multijoueur de la version mobile ne fonctionne que sur Android et iOS. Les bots seront très utiles pour réduire les temps d’attente, si vous recherchez une partie. Pour le moment, l’équilibre entre les bots et les vrais joueurs semble assez correct, surtout si vous venez d’apprendre les bases du jeu, car cette version mobile est tout aussi compliqué que l’originale sur PC et consoles.

Ce qui est dommage, c’est que le jeu propose la possibilité de prendre en charge des contrôleurs physiques dans les paramètres, mais pourtant aucun de ses contrôleurs spécifiques à Android ou IOS ne fonctionne (via Bluetooth ou USB-C). Seuls les contrôleurs Xbox et PlayStation sont pris en charge.

Capture d’écran : Boutons // Source : Apex Legends Mobile

Si vous êtes assez courageux pour faire face au défi, et si vous souhaitez jeter un coup d’œil par vous-même afin de vous faire votre propre opinion sur le jeu, vous pouvez télécharger Apex Legends Mobile sur le Play Store ou l’App Store dès maintenant.