Selon les estimations de SensorTower, Call of Duty Mobile a réalisé une première semaine record avec plus de 100 millions de téléchargements.

Le record de Mario Kart Tour n’aura pas duré. Alors que le jeu de microtransactions de Nintendo a atteint les 90 millions de téléchargements en une semaine, il vient d’être battu par Call of Duty Mobile. Selon les estimations de SensorTower partagées le 8 octobre, le jeu de tir a franchi la barre des 100 millions sur la même durée. Il s’agit du plus grand lancement jamais réalisé par un jeu mobile.

Dans un communiqué publié le 4 octobre, soit trois jours après la sortie, Activision s’était félicité d’avoir atteint les 35 millions de téléchargements — « plus rapidement que n’importe quel autre jeu d’action mobile à la première personne ou à la troisième personne ». Cette performance est corroborée par SensorTower, qui rappelle que PUBG Mobile et Fortnite ont fait moins bien (respectivement 28 et 22,5 millions de téléchargements).

Call of Duty Mobile atteint les 100 millions sans la Chine

À noter que Call of Duty Mobile a battu le record en se privant de la Chine, où les joueurs raffolent des jeux vidéo sur mobile. Dans le détail, le titre édité par Activision et développé par le studio TiMi (Tencent) a davantage bâti son succès sur iOS (55,7 %) et aux États-Unis (16,9 %). L’Inde (13,4 %) suit de près derrière tandis que le Brésil (7 %) ferme la troisième marche du podium.

Gratuit, Call of Duty Mobile comprend des microtransactions pour faire dépenser de l’argent aux joueurs. Sur ce point, SensorTower évoque un chiffre d’affaires de 17,7 millions de dollars, réalisé majoritairement aux États-Unis (43,1 %). Là encore, le jeu fait mieux que Fortnite (2,3 millions de dollars, uniquement sur l’App Store) et PUBG Mobile (600 000 dollars). Pokémon Go reste néanmoins le maître en la matière — avec 56 millions de dollars engrangés.

À l’arrivée, Activision peut se frotter les mains : le succès de Call of Duty Mobile rappelle que la franchise reste très populaire malgré des années de déception au sein de la communauté de fans — et que le partenaire chinois Tencent a de quoi créer des hits même en dehors de son territoire. Call of Duty : Modern Warfare, le reboot ambitieux, sera disponible le 25 octobre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

