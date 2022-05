En mai 2022, les abonnés Canal+ pourront (re)découvrir l’excellent film Dune, ainsi que Titane, la dernière Palme d’or au Festival de Cannes.

Bien avant l’avènement des plateformes de SVOD, Canal+ fidélisait ses abonnés en leur proposant, régulièrement, du nouveau contenu à découvrir. Aujourd’hui, l’application MyCanal rivalise avec Netflix, Amazon Prime Video et autre Disney+, en faisant chaque mois le plein de films et de séries. En prime, le Groupe Canal dispose d’un petit avantage grâce à la chronologie des médias, avec la possibilité de diffuser un film six mois après sa sortie en salle.

Pour mai 2022, mois historiquement lié au cinéma en raison de l’organisation du Festival de Cannes, la sélection est très intéressante. Outre l’événement Dune, on pourra découvrir Titane, la dernière Palme d’Or, entre autres temps forts.

Les nouvelles séries à découvrir sur Canal+ en mai 2022.

3 mai : Visitors

Richard, Bob et Mitch, trois amis d’enfance, vivent à Pointe-Claire, où de mystérieux événements surviennent après la percussion de deux lueurs étranges dans le ciel. À noter que le premier épisode sera visible en clair pour tout le monde.

9 mai : The Responder

Chris, un agent d’intervention d’urgence souffrant de crises, est contraint de faire équipe avec une nouvelle recrue. Dans les quartiers dangereux de Liverpool, ils ne pourront survivre la nuit qu’en se serrant les coudes.

9 mai : Kassos, saison 6

Une série humoristique qui se moque de tout et n’importe quoi, centrée sur des personnages cultes qui racontent leurs déboires à une assistance sociale.

23 mai : Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra

Dans cette suite de La Flamme, Marc et 15 autres candidats refont Koh Lanta. Jérôme Commandeur, Kad Merad, Leila Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Pierre Niney, Ramzi, Gérard Darmon, Mister V, Géraldine Nakache ou encore Ana Girardot sont au casting de ce programme humoristique.

Les nouveaux films à découvrir sur Canal+ en mai 2022.

6 mai : Le Sens de la famille

Alexandra Lamy et Franck Dubosc dans un même film. What could go wrong ?

11 mai : Clean

Adrien Brody dans la peau d’un éboueur qui essaie d’oublier son passé de criminel.

13 mai : Jungle Cruise

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Avec The Rock et Emily Blunt.

16 mai : Titane

Palme d’or du dernier Festival de Cannes, Titane est un film coup de poing et dérangeant.

18 mai : Flag Day

Le nouveau film de Sean Penn, dans lequel une journaliste découvre que son père est lié à une fraude financière de grande envergure.

20 mai : Dune

L’un des meilleurs films de SF de tous les temps, Dune (lire notre critique ici) est adapté d’un roman difficile à retranscrire sur un écran. Une claque visuelle monumentale, doublée d’une épopée qui appellera des suites qu’on a déjà envie de voir. Un événement pour Canal+.

