Amazon va gâter les abonnés Prime Gaming au mois de mai, en offrant par exemple l’excellent, mais effrayant, Dead Space 2.

Le saviez-vous ? Votre abonnement Amazon Prime vous permet de récupérer, chaque mois, des jeux gratuits sur PC. Les sélections sont plus ou moins intéressantes, mais celle du mois de mai risque de faire de l’œil à beaucoup de monde.

Entre Dead Space 2 et Curse of the Monkey Island, il y a quelques valeurs sûres et de quoi s’occuper pendant une poignée de week-end. De toute façon, comme c’est compris dans votre abonnement, cela ne vous coûte rien d’essayer.

Amazon Prime Gaming en mai // Source : Amazon

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois) — qui permet d’accéder à la livraison gratuite en un jour ouvré ou encore de regarder des films et séries sur Prime Video.

Les 6 jeux offerts en mai 2022 sur Prime Gaming

En mai, Amazon offrira six jeux aux abonnés Prime gaming.

Dead Space 2

Vous aimez avoir peur ? Vous aimez l’espace ? Eh bien Dead Space 2 est un excellent survival-horror SF, qui insiste sur beaucoup de ressorts psychologiques pour plonger la joueuse ou le joueur dans le malaise. C’est très, très réussi.

The Curse of Monkey Island

Troisième volet de la saga culte Monkey Island. Le timing est bon, puisqu’un nouvel épisode a été officialisé il y a quelques semaines.

Out of Line

San se lance dans une quête pour échapper à l’Usine dans ce jeu d’aventure 2D rempli de charmants puzzles.

Mail Mole + ‘Xpress Deliveries

Dans ce jeu loufoque, on incarne Molty, une taupe de livraison ultra rapide qui doit désormais sauver le monde dans lequel il vit.

Cat Quest

Un RPG avec des chats partout !

Shattered – Tale of the Forgotten King

Inspiré des Dark Souls, Shattered – Tale of the Forgotten King est une aventure cryptique et exigeante. Dans laquelle il faut reconstruire la réalité après la disparition d’un Roi. Spoiler : ce n’est pas aussi bien qu’un Dark Souls…

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.