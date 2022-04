Les nouveaux films et séries à voir sur Amazon Prime Video en mai 2022

Il est l’heure de découvrir les films et séries qui apparaîtront sur Amazon Prime Video au mois de mai. Contrairement à Disney+, il n’y a pas un chevalier Jedi pour créer l’événement.

Amazon a levé le voile sur les contenus qui garniront sa plateforme Prime Video tout au long du mois de mai. Comme en avril, il n’y a pas de quoi se priver des beaux jours qui reviennent, même si certains films devraient ravir les cinéphiles (la trilogie Le Parrain, notamment, ou encore Batman Begins).

Amazon pourra toujours mettre en avant sa grille sportive, entre les derniers matchs de football de la saison 2021/2022 (dont un Marseille – Lyon bouillant prévu dès le 1er mai) et la diffusion de Roland-Garros à partir de la deuxième quinzaine.

Profitez des beaux jours, comme le casting de The Wilds.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abonnement Switch Online). Rappelons qu’il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot.

Les séries qui arrivent en mai 2022 sur Amazon Prime Video.

4 mai : The Originals, saisons 1 à 5

Spin-off de la série Vampire Diaries, centré sur le charismatique méchant Klaus et sa famille.

6 mai : Bosch: Legacy, saison 1

Harry Bosch démarre un nouveau chapitre de sa vie. Et, cette fois, il doit collaborer avec une ennemie d’autrefois…

6 mai : The Wilds, saison 2

Des adolescents sont coincés sur une île, ignorant qu’ils participent à une expérimentation sociale très élaborée… Koh Lanta, sans les poteaux, ni Claude.

19 mai : Bang Bang Baby, saison 1, 2e partie

Une adolescente mal dans sa peau décide d’intégrer une mafia afin de gagner l’amour de son père, qu’elle pensait disparu.

Les films qui arrivent en mai 2022 sur Amazon Prime Video

1er mai : Trilogie Le Parrain

Doit-on présenter cette trilogie culte ?

1er mai : Wonder Woman

Apparue dans Batman v Superman : L’Aube de la justice, Wonder Woman a droit à son origin story.

1er mai : La Cité de la Peur

Vous ne voulez pas un whisky d’abord ?

1er mai : Batman Begins

Premier volet de la trilogie réalisée par Christopher Nolan, où l’on découvre comment Batman est devenu Batman.

1er mai : Les Affranchis

Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d’un père irlandais et d’une mère sicilienne, veut devenir gangster et appartenir à la Mafia.

2 mai : Waldo

Casting cinq étoiles pour ce film, avec Charlie Hunnam, Morena Baccarin et Mel Gibson. Sinon, c’est l’histoire d’un détective privé qui enquête sur un meurtre.

9 mai : Gold

Zac Efron perd ses moyens après avoir trouvé un gisement d’or.