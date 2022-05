Mai 2022 arrive et avec lui une nouvelle sélection des chaînes YouTube. On y parle cinéma, rénovation, ethnologie, langue des signes et artisanat. Bonne découverte !

En mai, fais ce qu’il te plaît, dit le proverbe. Comme suivre la chaîne YouTube de Numerama. Mais ça peut aussi être l’occasion d’un petit ménage de printemps sur ses abonnements : retirer les chaînes manifestement abandonnées et en ajouter de nouvelles. Voici donc pour ce mois d’avril 5 nouvelles suggestions. Et n’hésitez pas à parcourir nos archives !

Éric Schwald

Si vous avez déjà mis les pieds sur Sens Critique, peut-être avez-vous croisé des internautes manifestement très calés sur le cinéma. Éric Schwald, alias Sergent Pepper sur le réseau social, est de ceux-là. Il possède justement une chaîne YouTube sur laquelle il propose des critiques, des analyses et des commentaires sur de nombreux chefs-d’œuvre du septième art.

Passion Rénovation

Vous montez les meubles Ikea comme personne ? C’est peut-être que vous ne suivez pas la notice ! Trêve de plaisanterie : si vous aimez le bricolage, retaper de vieilles choses et appréciez le travail manuel, la chaîne YouTube Passion Rénovation vous plaira. Vous pourrez entendre des mots comme calepinage. On ne l’aurait pas trouvé sur Wordle ou Cémantix.

Les EthnoChroniques

Cultures et sociétés, ethnologie et anthropologie, mais aussi vulgarisation scientifique. Voilà ce que promet la chaîne Les EthnoChroniques, animée par Manon, diplômée d’un master dans ce domaine. On y parle de rites funéraires, de scalp, de transe chamanique, de cannibalisme, de sacrifice humain, mais aussi de choses un peu plus guillerettes.

Marie Littlebunbao

La langue des signes est un outil méconnu, mais utile pour communiquer avec un bébé, avant même qu’il n’acquière la parole. Vous connaissez peut-être d’ailleurs dans vos amis des parents qui ont tenté cette approche. Peut-être suivez-vous ce chemin vous-même. Il y a pour vous aider une chaîne YouTube fort pratique : celle de Marie Littlebunbao.

L’Operatorium – Secrets d’Ateliers

Vous connaissez le métier de conservateur-restaurateur des arts graphiques ? Il s’agit de restaurer de vieux papiers. C’est ce que fait Sigi, dans la vie et sur sa chaîne YouTube, L’Operatorium – Secrets d’Ateliers. On y parle encre perpétuelle, papyrus, xylothèque, papier, cuir, toile et autres techniques, outils et matériaux qui ponctuent le quotidien des artistes et des artisans.