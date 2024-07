Les 16 au 17 juillet, XGIMI profite des Prime Day pour proposer de grosses réductions sur ses modèles phares. Une occasion parfaite pour s’initier au plaisir d’avoir un vidéoprojecteur nomade performant à partir de 399 euros.

Cet été, c’est décidé, vous descendez enfin la liste astronomique de films que vous avez à voir, et vous le faites dans les règles de l’art. Exit le minuscule écran de votre smartphone qui insulte les chefs-d’œuvre du 7ᵉ art, il vous faut un grand écran.

Ça tombe bien, XGIMI a une solution. Que vous soyez sur la route cet été ou que vous restiez à la maison, ce concepteur et constructeur reconnu de vidéoprojecteurs a une solution pour tous les espaces et toutes les bourses. Du très nomade MoGo 2 au très professionnel HORIZON, il y a forcément un produit pour le cinéphile que vous êtes.

Les vidéoprojecteurs XGIMI vous permettent de visionner vos films. // Source : XGIMI

XGIMI propose ainsi trois modèles de vidéoprojecteurs du plus versatile au plus professionnel :

le XGIMI MoGo 2, un vidéoprojecteur nomade et performant, profite de 29 % de réduction et passe à 284 euros sur Amazon ;



sur Amazon ; le XGIMI Halo+ adapté à la maison comme au voyage, profite de 16 % de réduction et passe à 589 euros sur Amazon ;



sur Amazon ; le XGIMI HORIZON, un projecteur de qualité professionnelle, voit son prix baisser de 22 % et passer à 699 euros sur Amazon.

XGIMI MoGo 2 : il s’emporte partout

Petit, mais pas moins puissant, le XGIMI Mogo2, embarque dans son petit gabarit un concentré de technologies au service de vos soirées ciné. Une fois installé et alimenté via sa prise USB Type-C, ce vidéoprojecteur fonctionne de manière autonome et s’adapte à toutes les configurations grâce à ses technologies embarquées.

Il y a d’abord l’évitement des obstacles et l’ajustement de la taille de l’affichage pour garantir que l’image 720p ne soit jamais coupée. La diagonale d’image varie de 40 à 200 pouces selon la distance entre le mur et la lentille du projecteur.

Le XGIMI MoGo 2 s’utilise en intérieur comme en extérieur. // Source : XGIMI.

La correction du trapèze intégrée permet une correction automatique de la distorsion et réaligne l’image sur l’écran pour éviter les déformations. Utile pour avoir une image droite quelle que soit la position de votre projecteur dans la pièce.

Le projecteur XGIMI MoGo 2 bénéficie enfin d’une puissance de 400 lumens (norme ISO), de la norme de température de couleur D65 intégrée et couvre 90 % de la gamme colorimétrique DCI-P3 (une gamme plus riche que la traditionnelle sRGB).

En ce moment, le projecteur XGIMI MoGo 2 est à prix doux et voit son tarif d’origine passer de 399 euros à 284 euros.

Adapté à la maison comme à l’outdoor, le XGIMI Halo + est en promotion

Si vous cherchez un vidéoprojecteur pensé à la fois pour votre salon, votre jardin ou vos vacances, le XGIMI Halo + est la solution idéale. Avec sa définition Full HD 1080p, sa compatibilité Android TV, et sa puissance lumineuse de 700 lumens (norme ISO), ce vidéoprojecteur promet d’être le compagnon parfait pour les soirées cosy comme pour les barbecues ensoleillés.

Le XGIMI Halo + ne pèse que 1,6kg et s’emporte aussi partout. // Source : XGIMI.

Côté son, le Halo + profite de l’expertise de Harman Kardon et du Dolby 10W sur les sorties audio, garantissant un son clair et équilibré sans avoir besoin d’ajouter un système audio indépendant.

Tout comme le MoGo2, le XGIMI Halo + profite de la correction du trapèze, garantissant l’affichage d’une image alignée avec l’écran, et ce, ou que vous positionnez votre projecteur. Le XGIMI Halo + assure enfin une autonomie de 2,5 heures sur batterie, largement de quoi regarder la version director’s cut d’Abyss de James Cameron sans rater sa fin anxiogène.

En ce moment, le vidéoprojecteur XGIMI Halo+ est en promotion et passe de 699 euros à 589 euros du 16 au 17 juillet.

XGIMI HORIZON : le vidéoprojecteur parfait pour les cinéphiles exigeants

Pour ceux qui souhaitent s’équiper de leur premier vidéoprojecteur de salon, le XGIMI HORIZON possède des arguments franchement convaincants. Il y a d’abord son ratio d’affichage confortable allant de 40 à 200 pouces, offrant à la fois un visionnage immersif et adapté à votre intérieur et à la place dont vous disposez.

Le XGIMI HORIZON offre une très belle qualité d’image pour les cinéphiles. // Source : XGIMI

Il y a également sa puissance maximale de 1500 lumens (norme ISO) qui permettent au XGIMI Horizon d’assurer un rendu clair quel que soit le degré de luminosité de votre intérieur.

Compatible Android TV, le XGIMI HORIZON vous permet également de profiter de vos plateformes de streaming et programmes préférés en excellente qualité.

Et si vous êtes plutôt tentés par l’idée d’une petite partie de Mario Kart en famille, le XGIMI HORIZON possède toutes les connectiques nécessaires pour brancher une console et ainsi profiter de vos meilleures soirées gaming. Il propose en effet :

deux ports HDMI (eARC pris en charge)

deux ports USB

un port LAN

En ce moment, le XGIMI HORIZON, est en promotion sur Amazon et passe de 899 à 699 euros jusqu’au 17 juillet.

