Un match de foot inconnu dans un film ? Ce tiktokeur va retrouver d’où il vient

Un tiktokeur a une spécialité peu commune : l’identification de matchs de foot ou de basket diffusés dans des films ou épisodes de série. C’est absolument fascinant à regarder.

Un extrait vidéo de 3 secondes : c’est tout ce dont le tiktokeur @noproblemgambler a besoin pour réussir à identifier très précisément les évènements sportifs figurant dans des films ou séries télévisées. On peut le voir accomplir cet exploit dans sa dernière vidéo TikTok, diffusée le 20 mars 2022 : dans le premier épisode de la première saison de la série Manifest, on peut voir brièvement en arrière-plan et de manière très floue un match de basket.

Commence alors le travail de détective du tiktokteur, de son vrai nom Ian Araujo. En partant à la recherche d’indices et en faisant preuve d’une impressionnante culture générale sportive, il arrive à faire ce qui, à priori, paraissant impossible, et à trouver la réponse.

Mais comment ce tiktokeur fait-il ?

Vous voyez l’indice ? Nous non plus. // Source : Via TikTok noproblemgambler

Ian Arauju se sert de tout ce qu’il peut trouver dans les vidéos. Dans le cas du match de basket précédent, il s’aide de la couleur des bordures du terrain — apparemment typiques du Madison Square Garden de New York — et des maillots des équipes. Mais il se sert parfois également d’indices qu’il trouve dans les épisodes eux-mêmes.

Il arrive ainsi à identifier correctement un match diffusé dans un épisode de Friends datant de 1995 grâce au dialogue des personnages, qui commentent le match. Et le tout est incroyable à regarder — c’est en tout cas plus palpitant qu’un épisode de Julie Lescaut, on vous le garantit.

Ce talent a explosé dernièrement sur Tiktok et ses vidéos ont été vues plusieurs centaines de milliers de fois. Interrogé par Melmagazine, Ian explique être « un fan de films, de TV et de sport » et avoir réussi à combiner ses passions grâce à ce challenge. « Mais cela a toujours été un truc que je faisais dans mon coin, quelque chose d’un peu bizarre. Je n’en parlais jamais, car j’étais persuadée que cela n’intéressait que moi ». La suite a montré qu’il avait tort.