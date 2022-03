Elden Ring : cachez cette culotte-string que je ne saurais voir

Des joueurs ont découvert une très petite culotte dans Elden Ring. Cet objet devait être une tenue qu’on pouvait porter.

Elden Ring est un jeu vidéo articulé autour d’un contenu immense. Par conséquent, il continuera de dévoiler ses secrets, même les plus cachés, pendant encore de longs mois. Pendant des années, FromSoftware s’est attaché à bâtir un univers incroyable, à partir de fondations établies par George R.R. Martin. Dans ce processus créatif, certaines choses ont été sacrifiées, à l’instar de ce string repéré par Eurogamer dans un article publié le 17 mars.

Oui, oui, vous lisez bien : un string, sous-vêtement auquel on ne pense pas en premier quand on souhaite se lancer dans une aventure périlleuse. Plusieurs joueurs sont parvenus à dénicher cette tenue olé olé — en trichant — alors qu’elle a été retirée de la version commercialisée d’Elden Ring. Et si c’était ça, le mode ultra difficile du jeu ?

String dans Elden Ring // Source : Capture YouTube

Il y a un string très, très caché dans Elden Ring

Dans les jeux vidéo développés par FromSoftware, il existe une règle simple : tout ce que les personnages croisés portent, on peut le porter. À cet effet, le studio japonais est allé jusqu’à imaginer qu’on pourrait avoir envie d’enfiler le sous-vêtement de Fia (celle à qui il ne faut pas faire de câlins). L’objet est modélisé à la perfection, ce qui suggère une suppression tardive. Il s’appelle le Deathbed Smalls (en version originale) et il est lié à une tenue qui, elle, est bien présente dans le jeu (la robe Deathbed Dress).

Pour l’obtenir, il faut obligatoirement passer par la version PC d’Elden Ring, télécharger le logiciel Cheat Engine, jouer hors-ligne et se donner l’identifiant de la tenue (ID 1930300). Mais vous pouvez aussi regarder les nombreuses vidéos disponibles sur YouTube pour ne prendre aucun risque.

On peut aisément comprendre pourquoi FromSoftware a rétropédalé sur ce sous-vêtement : notre héroïne ou notre héros devient un peu trop dénudé en le portant, ce qui en fait un contenu explicite. Même l’Indigent, classe qui ne démarre pas avec grand-chose, a plus de tissu sur lui. On se dit quand même que ce string aurait pu constituer le vrai mode hardcore d’Elden Ring. Déjà qu’en armure, c’est difficile…