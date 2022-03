John Romero, qui a développé et conçu Doom II avec d’autres, a mis au point un niveau supplémentaire pour le jeu, 28 ans après sa sortie. Sa vente ira au profit des victimes ukrainiennes.

C’est un geste de plus à l’attention des victimes du conflit en Ukraine. Dans un message publié sur Twitter le 3 mars, John Romero a annoncé la sortie d’un niveau supplémentaire pour Doom II, un jeu culte sorti en 1994 sur PC, et plus tard sur d’autres plateformes. Le niveau est vendu 5 dollars et les fruits de cette vente iront à des actions humanitaires.

Des ventes au profit des victimes en Ukraine

« Afin de soutenir le peuple ukrainien et les efforts humanitaires de la Croix-Rouge et du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies, je publie un nouveau niveau de Doom II pour un don de 5 €. 100 % des recettes sont destinées à ces agences. Merci », écrit celui qui a développé et conçu, aux côtés de John Carmack, l’un des jeux les plus marquants des années 90.

Doom 2 One Humanity // Source : John Romero

Le niveau, intitulé One Humanity, est le premier que John Romero crée depuis presque trente ans, est-il précisé sur la page de vente. Il en reprend évidemment le game design, avec les limitations techniques de l’époque : ne vous attendez pas à des graphismes très soignés à la Elden Ring ou Cyberpunk 2077, mais aux amas de pixels qui font le bonheur des fans de rétrogaming.

Attention, toutefois : One Humanity a besoin du jeu original sur le PC pour pouvoir être lancé « et d’un portage source moderne ».