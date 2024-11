Lecture Zen Résumer l'article

Un petit malin a participé au running gag du hacking qui consiste à lancer le jeu vidéo Doom sur n’importe quoi. Dans une vidéo, il montre qu’il a pu exécuter le célèbre FPS sur Alarmo, le réveil de Nintendo.

C’est là toute la magie des hackers : ce sont des bidouilleurs qui ne peuvent pas s’empêcher de tripatouiller des logiciels ou des équipements pour s’en servir d’une façon complètement inattendue. Par exemple, pourquoi limiter le réveil de Nintendo à ses fonctionnalités de base, alors que l’on peut tout à fait lancer le jeu vidéo Doom dessus ?

Voilà la réflexion de GaryOberNicht, un internaute qui a mis en ligne une vidéo sur YouTube le 2 novembre 2024. On le voit allumer le fort onéreux réveil de Nintendo, commercialisé depuis le 9 octobre au prix de 100 euros, et l’appareil, au lieu d’afficher l’heure et la date, exécute le titre mythique d’id Software, qui date de 1993.

Plus remarquable encore, le réveil ne se contente pas d’afficher Doom. On peut contrôler le personnage directement avec la partie supérieure du produit. On le voit ainsi glisser le doigt autour pour orienter la caméra, appuyer dessus pour tirer et utiliser les boutons pour naviguer dans les menus ou faire feu avec l’arme.

On ne va pas se mentir : utiliser l’Alarmo comme manette est une idée tout à fait saugrenue. L’ergonomie est clairement atroce et GaryOberNicht montre que la réactivité n’est pas au rendez-vous. Faire pivoter son personnage prend un temps fou, ce qui l’expose trop longuement à des tirs ennemis. Il a tout de même fini le premier niveau.

Pour réussir ce hacking, GaryOberNicht a bénéficié d’outils existants (il cite STM32Doom et Chocolate Doom) et des travaux d’autres personnes — en l’espèce, un autre hacker répondant au pseudonyme de Spinda. Pour celles et ceux qui désirent se plonger dans la technique, tout le code source est sur GitHub. Il y a aussi un billet de blog explicatif.

Doom n’est pas qu’un jeu vidéo : c’est aussi un running gag dans le monde du hacking. // Source : Bethesda

Doom, le mètre-étalon du hacking de toutes sortes de gadgets connectés

Doom est devenu au fil des ans le mètre-étalon (et aussi le running gag) d’un certain type de hacking. De nombreuses personnes s’amusent à tenter d’exécuter le célèbre jeu vidéo — qui a en quelque sorte défini le genre du jeu de tir à la première personne, d’où l’expression Doom-like — sur tout un tas d’appareils plus ou moins surprenants.

Faire une liste exhaustive des équipements les plus improbables serait sans doute une tâche interminable. Cependant, on a tout de même vu le célèbre FPS être lancé sur un test de grossesse, des boucles d’oreille, une caisse enregistreuse de McDonald’s, la touch bar d’un MacBook Pro, une Apple Watch, un aspirateur ou encore un toaster.

