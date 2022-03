PlayStation Now : les nouveaux jeux disponibles en streaming en mars 2022

Chaque mois, les abonnés PlayStation Now peuvent découvrir de nouveaux jeux disponibles en streaming sur PS4, PS5 et PC. Voici la sélection de mars 2022.

Le PlayStation Now est l’un des services proposés par Sony à sa communauté. Il permet, moyennant un coût, d’accéder à une bibliothèque de jeux PS4, PS3 et PS2 grâce au streaming. Chaque mois, les utilisateurs PS4, PS5 et PC peuvent découvrir des nouveautés. On connaît désormais la sélection du mois de mars 2022.

Aujourd’hui, le PlayStation Now permet déjà de profiter de plusieurs centaines de jeux. Mais cela n’empêche pas Sony de continuer à gonfler le catalogue avec des nouveautés, ajoutées chaque mois.

Le PlayStation Now en mars 2022.

Le PlayStation Now est décliné en trois formules : un mois pour 9,99 €, un trimestre pour 24,99 € et un an pour 59,99 €.

Les 4 nouveaux jeux du PlayStation Now en janvier 2022, disponibles à compter du 1er mars.

Shadow Warrior 3

Un jeu de tir à la première personne assez old school, dans lequel on peut tout à la fois tuer ses ennemis avec des armes à feu qu’avec un katana. Dans ce troisième opus, on nous demande de dompter un dragon ancestral libéré par mégarde. Pour cela, il faudra réunir plusieurs artefacts clés. Tout ça pour éviter un cataclysme.

Shadow Warrior 3 sera disponible pour les abonnés PlayStation Now jusqu’au lundi 4 juillet.

Crysis Remastered

Il y a quelques années, Crysis Remastered était un benchmark sur PC : si votre configuration faisait tourner le FPS de Crytek, alors elle était puissante. Cette remasterisation ne s’axe plus sur ces exigences graphiques, mais propose de (re)découvrir un jeu plus intéressant que la vitrine visuelle qu’il fut pendant longtemps.

Relicta

Un jeu d’énigmes physiques à la première personne, dans lequel il faut se servir de la gravité et du magnétisme pour résoudre des puzzles. Côté intrigue, on devra découvrir ce qui se trame derrière l’anomalie de Relicta, une base lunaire abandonnée.

Chicken Police — Paint it RED!

Sonny et Marty MacChicken, ex-duo formant la Police des poulets (vous avez le jeu de mots ?), doivent hélas rempiler pour une affaire bien plus sombre. En bref, il s’agit d’une enquête satyrique, où les personnages sont tous des animaux humanoïdes.