Google rajoute une couche à la soudaine popularité du jeu Wordle

Google n’a pas mis longtemps avant de contribuer à la hype « Wordle », le jeu de lettres en ligne simplissime qui fait un carton depuis la fin de l’année 2021.

Le phénomène Wordle n’a pas échappé à Google. Vous pouvez tester par vous-mêmes : lorsque vous cherchez le mot-clé sur le moteur de recherche, une petite animation se déclenche désormais, depuis le 21 janvier 2022.

Le petit clin d’œil n’est visible que sur ordinateur, en haut à gauche de la barre après avoir validé la recherche. Tapez « Wordle » dans Google, et une petite animation se déclenchera.

On y voit un joueur virtuel tenter de deviner un mot en 6 lettres (et non 5 lettres comme dans le vrai jeu Wordle, parce qu’il fallait bien que l’on puisse trouver le mot GOOGLE à la fin, eh oui). Après avoir testé le mot COLUMN puis le mot GOALIE, le joueur finit par trouver GOOGLE, en trois coups. Pas mal.

C’est quoi, Wordle ?

Bien sûr, cette petite référence reste anecdotique, mais elle montre à la fois la réactivité de Google pour surfer sur une vague de « hype » virtuelle, et combien Wordle est devenu important en peu de temps. Sur Google Trends, on observe un pic de recherches qui débute en janvier pour atteindre des sommets au milieu du mois.

Chaque jour, des centaines de milliers de personnes se connectent sur le site officiel pour trouver le bon mot du jour. Six tentatives, 5 lettres à chaque fois, et un mot par jour (et un seul seulement) : voilà la recette transposée par Josh Wardle, un ingénieur américain qui « aime construire des produits uniques focalisés sur les interactions humaines ».

L’intérêt des internautes pour Wordle sur Google dans le monde depuis fin 2021 // Source : Google Trends

On retrouve quasiment toutes les caractéristiques du jeu « Motus », la viralité de l’expérience en plus : tout le monde peut partager son résultat sous forme de petits carrés gris, verts ou jaunes, ce qui permet de montrer aux autres la manière dont la partie s’est déroulée, sans leur divulgâcher la surprise.

Pour les Français qui préfèreraient tester le jeu dans la langue de Molière et de Booba, il existe des alternatives à Wordle en français que nous avons listées ici.