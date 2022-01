PlayStation Now : les nouveaux jeux disponibles en streaming en janvier 2022

Sony démarre l’année 2022 en levant le voile sur les jeux qui rejoignent son catalogue PlayStation Now, accessible en streaming sur PS4, PS5 et PC.

Le PlayStation Now, à ne pas confondre avec le PlayStation Plus, est un abonnement proposé par Sony depuis maintenant plusieurs années. Il permet de jouer à des titres PS4, PS3 et PS2 sur PS4, PS5 et PC, grâce à la magie du streaming (les téléchargements sont également possibles sur les consoles). Par son biais, les joueurs PC peuvent découvrir des exclusivités PlayStation.

Aujourd’hui, le PlayStation Now permet déjà d’accéder à plusieurs centaines de jeux. Mais cela n’empêche pas Sony de continuer à gonfler le catalogue avec des nouveautés, ajoutées chaque mois. Pour janvier 2022, ce sont six titres qui rejoignent le PlayStation Now.

PlayStation Now // Source : Sony

Le PlayStation Now est décliné en trois formules : un mois pour 9,99 €, un trimestre pour 24,99 € et un an pour 59,99 €.

Les nouveaux jeux du PlayStation Now en janvier 2022, disponibles à compter du 4 janvier.

Mortal Kombat 11

Un jeu de combat ultra violent et ultra sanglant. C’est déjà le onzième épisode et c’est beaucoup, beaucoup mieux que la dernière adaptation en film.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

The Zodiac Age n’est autre qu’une version remasterisée de Final Fantasy XII, jeu de rôle initialement paru en 2007 sur PlayStation 2. Si vous avez du temps…

Fury Unleashed

Un jeu où il est nécessaire de tirer sur tout ce qui bouge, dans les pages d’une BD en constante évolution.

Unturned

Un bac à sable qui amène les joueuses et les joueurs à collaborer pour survivre face à des zombies. Esthétiquement, ça ressemble à Minecraft.

Super Time Force Ultra

Dans ce jeu qui mélange action et plateforme, on peut… contrôler le temps ! Il est par exemple possible de revenir en arrière si on se trouve en difficulté dans un combat.

Verbal Space Program: Enhanced Edition

Dans Verbal Space Program, le but est de construire un aéronef pour envoyer des extraterrestres sur orbite. À leurs risques et périls…