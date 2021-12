Perdu dans les soldes Steam de Noël ? Voici nos recommandations

Du 22 décembre au 5 janvier, Steam propose des soldes d’hiver. Et il y a tellement de jeux vendus à prix réduit qu’on pourrait facilement s’y perdre. Voici nos recommandations.

Sur Steam, l’année 2021 se termine par une grosse période de soldes. Les promotions ont démarré le 22 décembre, et se termineront le 5 janvier. La liste de jeux moins chers est immense. On vous aide à bien choisir, que ce soit pour vous ou pour faire un cadeau à quelqu’un.

Les incontournables de Steam pendant les soldes

Deathloop — 29,99 €

Deathloop // Source : Bethesda

Deathloop n’est sorti que depuis quelques semaines, mais il est déjà à moitié prix sur la plateforme de Valve. N’y voyez pas un mauvais signe : ce jeu vidéo développé par Arkane est brillant. Il déguise un puzzle en une boucle temporelle bien pensée. Assurément l’un des meilleurs jeux de cette année.

Hades — 13,64 €

Hades // Source : Supergiant Games

Vous n’avez pas encore succombé au charme d’Hades ? Arrêtez de lire cet article et foncez rattraper le temps perdu. Vous nous remercierez. Dans cette expérience d’abord rebutante, on incarne le fils d’Hades, qui veut quitter les enfers pour rejoindre un lieu plus accueillant. Son parcours sera semé d’embûches et nourri par de nombreux échecs.

Dead Cells — 14,99 €

Dead Cells // Source : Motion Twin

Développé par Motion Twin, un studio situé à Bordeaux, Dead Cells est lui-aussi un jeu exigeant. Mais il est diablement addictif : il s’inspire de multiples saga cultes (Dark Souls, Diablo, Castlevania,…) et genres bien établis (rogue-lite, RPG, Metroidvania) pour mieux trouver sa place. Un bijou.

Hollow Knight — 7,49 €

Hollow Knight // Source : Team Cherry

Ne vous fiez pas à la bouille du héros et au design mignon qui se dégage des images : Hollow Knight impose un défi relevé, associant combats et phases de saut précis dans des décors en 2D. Un expérience à l’ancienne, mais très riche.

Half-Life: Alyx — 24,99 €

Half-Life: Alyx // Source : Valve

S’il ne devait y avoir qu’un seul jeu vidéo en réalité virtuelle, ce serait assurément Half-Life: Alyx. Il s’agit d’une véritable vitrine pour la technologie toujours de niche. Vos proches vous ont offert un casque à Noël ? Ruez-vous sur cette exclusivité signée Valve, où le gain en immersion est vraiment sensationnel.

Assassin’s Creed Odyssey — 14,99 €

Assassin’s Creed Odyssey // Source : Ubisoft

À 14,99 €, Assassin’s Creed Odyssey est une sacrée affaire. En termes de contenu, il sera difficile de trouver aussi vaste. Il suffit d’aimer se balader sur des îles de la Grèce antique, lesquelles regorgent de détails.

It Takes Two — 19,99 €

It Takes Two, un de mes jeux préférés. // Source : It Takes Two, Hazelight Studios

It Takes Two a été sacré jeu de l’année à la dernière cérémonie des The Game Awards. Besoin d’un autre argument ? Il prend la forme d’une aventure exclusivement coopérative, qui empile les bonnes idées et les bons sentiments dans un cocktail ultra savoureux. Du bonheur, rien que du bonheur.

Dark Souls III — 14,99 €

Dark Souls 3 // Source : Bandai Namco

Il n’est jamais trop tard pour souffrir. Sur Steam, la trilogie Dark Souls est en promotion et, très franchement, le troisième opus est le meilleur de très loin. Il atteint une forme de perfection dans une formule qui n’a cessé d’être bonifiée. Un conseil quand même : accrochez-vous, car le voyage s’annonce périlleux.

Star Wars Jedi: Fallen Order — 14,79 €

Star Wars Jedi: Fallen Order // Source : Electronic Arts

Les adaptations de la saga Star Wars en jeu vidéo n’ont pas toujours été à la fête. Mais il faut bien reconnaître que Star Wars Jedi: Fallen Order est convaincant. Dans la peau d’un apprenti Jedi, on utilise les pouvoirs de la Force pour participer à une aventure aux quatre coins de la galaxie. Classique, mais efficace.

Ori and the Will of the Wisps — 9,89 €

Ori and the Will of the Wisps // Source : Microsoft

Admirez la capture ci-dessus : vous y verrez une direction artistique enivrante. D’une beauté phénoménale, Ori and the Will of the Wisps est un jeu à la fois doux et brutal. On y suit les pérégrinations d’un petit bonhomme blanc chargé de survivre face à des dizaines de danger. Ne vous fiez pas aux apparences.

Frostpunk — 8,99 €

Frostpunk // Source : 11 bit studios

L’hiver vient à peine de commencer et cela tombe bien puisque Frostpunk est un jeu mêlant survie et gestion où il faut sauver les rares habitants d’un froid apocalyptique. Attention, Frostpunk repose sur des mécaniques un peu complexes à appréhender au début. Vous avez peur de perdre du temps ? Notre guide vous aidera dans vos premiers pas.

Disco Elysium — 17,99 €

Disco Elysium // Source : ZA/UM

Disco Elysium est un bijou du genre RPG. La qualité d’écriture y est incroyable, avec des dialogues ciselés qui donnent vraiment envie d’avancer. En prime, il y a : un casting d’enfer, une direction artistique à tomber à la renverse et un univers très inspiré.

Carrion — 11,99 €

Carrion // Source : Devolver Digital

Qui a dit qu’il n’était pas fun d’incarner le méchant de l’histoire ? Dans Carrion, on enfile le costume d’un monstre désireux de s’échapper d’un laboratoire. En chemin, il compte bien tout avaler sur son passage, des installations aux humains qui l’ont enfermé.

Ghostrunner — 11,99 €

Ghostrunner // Source : 505 Games

Ghostrunner n’est pas un jeu à la première personne comme les autres. Pour triompher, il faut progresser avec style et doigté, sachant que le moindre coup reçu est fatal. Par conséquent, grâce à la mécanique du Die & Retry (on meurt et on recommence), Ghostrunner transforme ses niveaux en puzzles meurtriers. Attention, les solutions ne sont pas toujours évidentes.