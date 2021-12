Un peu de robots, de magie noire et de fin du monde au pied du sapin, n'est-ce pas là délicieux ? Voici notre sélection pour offrir des livres de SF et Fantasy à Noël 2021.

Nous avons pioché dans nos coups de cœur de l’année 2021 pour un guide de référence sur les livres des littératures de l’imaginaire à mettre au pied du sapin cette année. Un peu de magie noire par-là, un peu d’extraterrestres par-ci, une fin du monde en bonus… voici notre sélection en fonction des goûts potentiels de vos proches.

Genèse de la Cité

Les récits de N.K. Jemisin mettent tout le monde d’accord, que l’on apprécie autant la bonne SF que la bonne Fantasy, car la romancière américaine mélange ces genres de l’imaginaire pour créer des œuvres singulières.

Dans Genèse de la Cité, vous ferez voyager vos proches dans une ville de New York vivante. Au sens propre. Chaque quartier est incarné, physiquement parlant, par un habitant ou une habitante. Le premier protagoniste du roman, Manny, est Manhattan. Et il rencontrera par exemple Brooklyn. Cet « éveil » des quartiers est le résultat d’un autre éveil, terrible, qui s’annonce : des forces ténébreuses, dans les profondeurs de la ville, refont surface. NK Jemisin propose une excellente allégorie sociale, trépidante et intelligente.

Les Oiseaux du Temps

Si vous connaissez quelqu’un de particulièrement romantique, offrez Les Oiseaux du Temps à cette personne — qui vivra une histoire d’amour vertigineuse traversant le temps et l’espace. Cette novella SF de 189 pages, signée Amal El-Mohtar et Max Gladstone, adopte une forme épistolaire magnifiquement poétique.

Dans un temps indéterminé, les deux héroïnes — Rouge et Bleu — appartiennent à deux factions ennemies : l’Agence et Jardin. Ces factions se livrent une guerre temporelle durant laquelle chaque camp intervient à différentes périodes de l’Histoire, pour altérer légèrement le cours des choses avant que l’adversaire n’ait le temps de réagir. Rouge et Bleu, croisées sur le terrain, démarrent une correspondance en trouvant des moyens sans cesse étonnants pour se laisser des lettres à travers le temps.

C’est d’une élégante poésie à chaque instant.

La Ville, peu de temps après

Vous mettrez bien un peu de post-apocalyptique au pied du sapin, tout de même ? Non que la fin du monde soit particulièrement festive, mais La Ville, peu de temps après plaira à quiconque se sent une âme d’artiste.

Bon, il y a bien une apocalypse au préalable, certes. Mais Pat Murphy ne s’intéresse pas tant à cet effondrement total qu’à l’après. Car dans la ville de San Francisco, elle imagine l’émergence d’une petite communauté utopique construite par des artistes. Pour cette romancière, le post-apo relève essentiellement d’une expérience de pensée pour imaginer d’autres formes d’organisation : et c’est brillant ! Les habitants et les habitantes de cette communauté ont redonné du sens à leur vie, dans ce monde effondré, grâce aux arts. Mais leur équilibre va être menacé par une force militaire qui veut rétablir l’ordre passé.

Les Maîtres enlumineurs

Nous n’avons pas tari d’éloges sur Les Maîtres enlumineurs dans notre chronique initiale. Et effectivement : c’est une œuvre majeure de la fantasy reposant sur l’un des systèmes les plus innovants jamais créés. Offrir cet ouvrage — qui dispose déjà d’un deuxième tome, qui plus est — est une valeur sûre pour quiconque aime l’imaginaire.

Ce fameux système de magie repose sur les enluminures. Cela ressemble, grosso modo, à un langage de programmation, mais pour la réalité — et dans un monde moyenâgeux. Ces enluminures insufflent une motivation aux objets, ce qui permet de leur assigner des tâches, qu’ils accomplissent… avec entêtement, disons. Mais heureusement, il n’y a pas que cela : l’héroïne, Sancia, est marquante, on ne l’oublie pas en refermant l’ouvrage.

Le roman de Robert Jackson Bennett est un incontournable de la fantasy moderne.

La Nuit du Faune

Il faut aimer être dépaysé pour apprécier La Nuit du Faune, roman de science-fiction complètement vertigineux qui déploie des trésors lexicaux pour nous emmener aux quatre coins spatiotemporels de l’Univers. Astrée, petite fille âgée de 200 millions d’années et dernière représentante de son espèce, fait la rencontre du faune, représentant quant à lui d’une espèce tout juste sortie de l’âge préhistorique. C’est ensemble qu’ils vont faire ce voyage métaphysique.

Si la lecture est tout de même exigeante, les envolées philosophiques restent accessibles grâce à une plume généreusement descriptive. La Nuit du Faune est à la fois agréable à lire et brillamment entêtant dans ses réflexions.

La Tour de Garde

Saviez-vous que le cycle de la Tour de Garde, édité aux Forges de Vulcain, propose une approche renouvelée de la fantasy ? La magie y est assez peu présente, mais joue pourtant un rôle déterminant. C’est, en plus, un projet ambitieux. Il y a deux trilogies, l’une écrite par Claire Duvivier — Capitale du nord, l’autre par Guillaume Chamanadjian — Capitale du sud. Ces deux trilogies avancent en parallèle, avec des connexions, mais de manière relativement autonome. Ce sont deux villes différentes, des personnages différents, mais un univers de fantasy partagé où les événements s’influencent entre eux.

Cette saga est empreinte d’un véritable amour pour la « ville », ce qu’elle représente en tant qu’entité humaine, s’inspirant tantôt des cités de la Renaissance comme Florence ou de cités nordiques comme Amsterdam. Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian ont deux plumes différentes, mais rassemblées par la poésie de l’instant et le regard politique sur les « choses humaines » du quotidien.

La fantasy de la Tour de Garde est à taille humaine, tant dans son approche de la politique que du surnaturel, et c’est splendide.

Les deux premiers tomes de chaque trilogie sont sortis en 2021 et vous pouvez donc offrir les deux ensemble.

Capitale du Sud, tome 1 — Guillaume Chamanadjian

Capitale du Nord, tome 1 — Claire Duvivier

Vision Aveugle, Peter Watts

Les éditions du Bélial ont proposé en 2021 une nouvelle édition de Vision Aveugle, le roman de Peter Watts. C’est le cadeau idéal à toute personne de votre entourage qui est friand de hard SF, cette forme de science-fiction qui se veut très réaliste dans son approche scientifique du monde. Vision Aveugle est reconnu comme un ouvrage majeur en la matière. Nous projetant à la fin du 21e siècle, Peter Watts décrit une humanité déclinante, ravagée par le virtuel et les catastrophes écologiques.

Jusqu’à ce qu’un « premier contact » extraterrestre vienne nous réveiller : des milliers de sondes aliens viennent photographier (ou plus précisément « sonder ») la Terre, transmettre les données dans le lointain, avant de s’autodétruire. En retraçant le signal de cette transmission de données, un vaisseau humain part en quête de la civilisation qui a orchestré ce contact.

Cette nouvelle édition est accompagnée de belles illustrations intérieures en noir et blanc.

Aux Douze Vents du Monde

Si vous souhaitez faire découvrir l’une des plus brillantes autrices de science-fiction de l’histoire, sachez que le recueil Aux Douze Vents du Monde a été publié au Livre de Poche cette année 2021. Ce recueil offre l’une des meilleures introductions possible à cette écrivaine.

Au cours de ces 17 nouvelles, qui peuvent s’ancrer aussi bien dans de la fantasy que de la SF, Ursula Le Guin sort du réel contemporain et de ses règles, nous fait voyager ailleurs et autrement, en replaçant toujours l’humain au centre — pour mieux le comprendre au-delà des structures sociales contextuelles. L’écrivaine adoptait effectivement une approche anthropologique, sans délaisser le merveilleux de la narration.

La monographie sur Ursula Le Guin

Si vous avez un proche qui a déjà tout dévoré d’Ursula Le Guin, un autre cadeau lié à cette autrice pourrait faire mouche : la monographie d’ActuSF, dirigée par David Meulemans, intitulée De l’autre côté des mots.

David Meulemans écrit, en préface de l’ouvrage, que celui-ci est une promesse : être une carte pour « celle ou celui qui veut découvrir ou redécouvrir Le Guin ». La monographie livre donc des clés sur des œuvres majeures comme Terremer ou La Main gauche de la nuit. Mais il y a aussi des surprises : on y découvre Ursula Le Guin poétesse, traductrice, musicienne. Ce n’est pas tant un ouvrage froidement analytique — bien que l’analyse y soit présente avec une belle acuité — mais un ouvrage qui cherche à comprendre, plus profondément, qui était Ursula Le Guin.

