Dévoilé ce printemps, le très ingénieux concept inventé par Disney pour imiter comme jamais un sabre laser (avec une lame rétractable) ne sera pas pour le public. L'arme sera réservé aux artistes proposant des animations au public.

Vous espériez avoir l’opportunité de remplacer votre réplique un peu « cheap » d’un sabre laser de Star Wars par l’invention tout à fait ingénieuse de Disney ? Vous pouvez faire une croix dessus : le prototype mis au point par les équipes d’ingénierie n’a pas vocation à être mis en vente, ni même utilisé ponctuellement par le public. IGN a pu obtenir confirmation de la mauvaise nouvelle auprès de Disney, lors d’un reportage.

De quoi s’agit-il ? Tout part d’une annonce faite ce printemps par Disney dans le cadre de la promotion d’une expérience immersive appelée Galactic Starcruiser, qui plonge les particuliers dans une aventure autour de Star Wars pendant trois jours et deux nuits. Prévue pour ouvrir le 1er mars 2022, l’aventure se déroule dans un hôtel de luxe en Floride, non loin d’un de ses parcs à thème.

L’accès à ces festivités est toutefois très coûteux : début août, The Verge indiquait qu’il faudra débourser plus de 4 800 dollars pour séjourner dans l’hôtel et profiter de toutes les activités du Galactic Starcruiser. Une fois à bord du « vaisseau spatial », le public peut aussi aller manger à une cantina, accéder au point de commandement du vaisseau ou encore faire entraînements au sabre laser.

Mais tout ceci se fera sans le sabre laser qui a donc été présenté ce printemps et qui fera indirectement partie de l’aventure du Galactic Starcruiser. L’objet a fait une très forte impression chez les fans : en effet, celui-ci imite comme jamais le comportement de cette arme noble d’une époque civilisée, comme l’explique Obi-Wan Kenobi dans Un nouvel espoir.

Pour cela, les équipes d’ingénierie ont fabriqué un tube lumineux rétractable qui fait appel à deux mètres rubans actionnés grâce à un petit moteur logé dans la poignée. Ces deux mètres rubans supportent un revêtement en plastique flexible et transparent, agencé de manière à former un cylindre. Il ne reste plus alors qu’à ajouter du bruitage et de la lumière et vous avez votre sabre laser.

Did #Disney invent a real working #lightsaber ?

Yes they did.

It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021