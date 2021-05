Disney a mis au point un accessoire capable d'imiter le déploiement et la rétractation d'une lame de sabre laser. De fait, l'objet est peut-être ce qui se rapproche aujourd'hui le plus d'un vrai sabre laser, si l'on n'est pas trop regardant sur la physique.

C’est « l’arme noble d’une époque civilisée ». Objet iconique du cinéma, le sabre laser fait rêver depuis des dizaines d’années. Ne serait-il pas formidable d’en posséder un ? Seulement voilà : la réalité n’a jamais rattrapé la fiction et les sabres laser continuent d’appartenir à l’imaginaire. Pour autant, cela n’interdit pas de tenter des choses. C’est justement ce que vient de faire Disney.

Le 4 mai, en pleine journée de Star Wars, la chaîne YouTube du géant du divertissement a mis en ligne une vidéo annonçant une attraction pour 2022, intitulée Star Wars : Galactic Starcruiser, pour son parc en Floride, le Walt Disney World Resort. Mais ce qui a surtout retenu l’attention, c’est cette jeune femme semblant manipuler un vrai sabre laser, sans effets spéciaux.

Disons-le tout net : malheureusement non, ce n’est pas un vrai sabre laser. Cependant, il y a quand même un réel effort d’ingénierie derrière, car, une fois n’est pas coutume, ce sabre laser qui est proposé inclut une sorte de lame rétractable. Pour qui s’intéresse à Star Wars, d’ordinaire, ces accessoires ont besoin d’un tube en plastique transparent pour simuler la lame laser et émettre de la lumière.

Autrement dit, les fans pourront s’amuser à porter cette arme à la ceinture lors de jeux de rôle grandeur nature chez Disney — et pourquoi pas chez eux, si l’arme est mise en vente, à un prix que l’on devine élevé — et, quand le scénario l’exige, la dégainer et faire jaillir la lame de lumière de sa poignée, sans avoir à se coltiner une sorte de tube en néon inerte lorsque le sabre laser n’est pas utilisé pour combattre.

Did #Disney invent a real working #lightsaber ?

Yes they did.

It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021