Surprise : les jeux Netflix Gaming permettent de se créer un compte Netflix via une application iOS. C’est une première sur iPhone et iPad, où cette fonction avait été retirée en 2018. Mais ce n’est pas si avantageux que ça.

Aujourd’hui, si vous lancez l’application Netflix sur votre iPhone ou votre iPad, vous ne pouvez pas facilement créer un compte et, par extension, vous abonner. La plateforme de SVOD a retiré cette possibilité en 2018 pour ne pas se plier aux règles imposées par Apple (qui prélève une commission sur tous les achats réalisés dans son écosystème). Mais l’arrivée des jeux vidéo Netflix Gaming a changé la donne : désormais, on peut bel et bien créer un compte depuis son smartphone ou sa tablette.

Pour autant, ce n’est pas très avantageux.

Un seul tarif d’abonnement possible, et des limites

Certes, cela veut dire que Netflix est prêt à faire quelques concessions financières. Comme le rappelle Bloomberg dans un article publié le 9 novembre, l’entreprise empêche les utilisateurs iOS de créer un compte sur iPhone et iPad depuis 2018 pour éviter les frais imposés par Apple (30 % la première année, puis 15 %).

En quelque sorte, les jeux vidéo, qui nécessitent un abonnement (le même que pour les films et les séries), constituent désormais une brèche dans cette stratégie… Mais dans laquelle il n’est pas forcément conseillé de s’engouffrer.

En effet, selon nos constats, vous ne pourrez souscrire qu’à une seule des trois formules normalement proposées par Netflix : le forfait Standard, facturé 13,49 € par mois, qui permet de bénéficier de la qualité HD sur deux écrans. Il s’agit de l’option intermédiaire.

Aussi, comme l’abonnement est souscrit dans l’App Store, sa gestion passe aussi par l’App Store. C’est une vraie limite par rapport à la voie classique : pour le moment, il est impossible de modifier son abonnement pour évoluer vers la formule moins chère (à 8,99 €) ou plus chère (à 17,99 €). Aux yeux d’Apple, seul le forfait Standard semble exister et aucune autre option n’est possible.

Comment créer un compte Netflix sur son iPhone ou son iPad ?

Bref, si vous voulez avoir le choix, ne passez pas par iOS. Si, toutefois, il s’agissait de la seule et unique manière dont vous disposez pour vous créer un compte (si vous n’avez pas d’ordinateur à portée de main par exemple, ou ne voulez pas passer par le site mobile), la manœuvre est plutôt facile.

Pour créer un compte Netflix directement sur son iPhone ou son iPad, il faut passer par l’un des cinq jeux proposés dans le cadre de l’abonnement. À savoir :

Il suffit alors de télécharger l’un d’entre eux (vous n’avez pas besoin d’un abonnement pour le faire), de le lancer et de procéder à l’inscription en suivant les instructions (renseigner une adresse mail valide et choisir un mot de passe). Il vous sera ensuite demandé d’activer l’abonnement.

Comment résilier son abonnement Netflix souscrit sur iPad ou iPhone ?

Pour la résiliation, là encore, il sera nécessaire de passer par son compte Apple (la page web Netflix vous renverra vers l’iTunes Store au format desktop). La marche à suivre est simple :

Cliquer sur l’icône ‘Réglages’ ;

Cliquer sur votre nom tout en haut ;

Cliquer sur ‘Abonnements’ ;

Cliquer sur l’abonnement ‘Netflix’ signalé ‘En cours’ ;

Résilier (votre abonnement durera jusqu’à la fin de la période en cours).

