Voici comment suivre l'événement qui dévoilera 15 minutes exclusives de gameplay d'Elden Ring, le jeu vidéo qui émane de la collaboration entre l'auteur George R.R. Martin (Game of Thrones) et le studio FromSoftware (Dark Souls), le jeudi 4 novembre 2021.

C’est l’un des jeux vidéo les plus attendus du début de l’année 2022. Annoncé depuis trois ans, Elden Ring est pourtant toujours très mystérieux. C’est pour cette raison que la présentation que donne Bandai Namco risque d’être extrêmement suivie : l’éditeur va y dévoiler pas moins de 15 minutes de gameplay de son futur jeu phare.

Jusqu’ici, les seules images officiellement partagées étaient des concepts très travaillés, loin de montrer concrètement à quoi le jeu ressemblera.

Comment suivre la présentation du gameplay d’Elden Ring ?

Quand ? Le jeudi 4 novembre 2021 à partir de 14h45 , mais le gameplay devrait être montré à 15h

Le jeudi 4 novembre 2021 à partir de 14h45 mais le gameplay devrait être montré à Où ? Sur la chaîne YouTube de Bandai Namco Europe, où l’événement est déjà programmé et le compte à rebours lancé, ou sur Twitch

Sur la chaîne YouTube de Bandai Namco Europe, où l’événement est déjà programmé et le compte à rebours lancé, ou sur Twitch Quoi ? La toute première preview du gameplay d’Elden Ring

Pourquoi Elden Ring est-il tant attendu ?

Le jeu vidéo Elden Ring se situe dans la vague des Dark Souls de FromSoftware, des jeux vidéos longs, exigeants, où l’on incarne souvent des personnages qui doivent affronter des monstres gargantuesques. Les premières fuites montrent également un monde très vaste à la Zelda : Breath of The Wild, dans lequel on pourrait se perdre potentiellement pendant des heures.

Et puis, il y a George R. R. Martin, l’auteur à succès de la saga Game of Thrones, dont le nom est adossé au projet, mais dont le degré d’investissement est encore assez flou. « George R.R. Martin a fourni les fondations de l’univers, avec des éléments qui ont lieu plusieurs années avant les événements du jeu et qui définissent le monde et ses personnages », a expliqué Yasuhiro Kitao, en charge du marketing chez FromSoftware auprès de The Verge en août 2021.

En attendant la vidéo de 15 heures ce 4 novembre, il faudra se contenter de ces quelques images de gameplay, dévoilées dans une vidéo qui a fuité en octobre dernier, provenant supposément de la version Xbox One du jeu. On y retrouve un feeling proche des Dark Souls, avec des postures similaires et un gameplay réaliste, voire un peu lourd. Le héros semble ici pouvoir sauter.

À noter que le jeu ne sortira que le 25 février 2022, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

