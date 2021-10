L'ampleur de la fuite qui frappe Twitch est d'une magnitude rare. Toutes les entrailles du site semblent être exposées, y compris les parties les plus insignifiantes, comme pour le mystère du « Golden Kappa » (ou « Kappa Doré »), une blague récurrente sur la plateforme.

C’est une conséquence inattendue (et, il est vrai, pas la plus grave) de la colossale fuite dont Twitch vient de faire l’objet, le 6 octobre 2021. Alors que l’attention du public est surtout accaparée par la divulgation des relations financières entre les vidéastes et la plateforme de diffusion de parties de jeux vidéo en direct, l’analyse du code source du site est en train de dévoiler certains de ses mystères.

C’est ce que signale par exemple le streameur britannique OnScreen — qui d’ailleurs apparaît lui aussi dans les documents qui ont été compromis sur 4chan et Pastebin. L’intéressé rapporte sur Twitter que l’un des « easter eggs » (une référence cachée ou une blague récurrente) de Twitch, l’émoticône « Golden Kappa » (ou « Kappa Doré »), ne serait en fait pas si aléatoire que ce que la communauté l’espérait.

En fait, il serait attribué manuellement, par des employés de Twitch.

Twitch has been hacked and full source code leaked.

Streamer friends probably best to reset your password and stream key asap.

Also..

THE GOLDEN KAPPA IS NOT RANDOM, IT'S A LIE !

It can just be given out manually by a select few Twitch staff once per 24hours..😭 pic.twitter.com/PJAPOoVPYs

— ONSCREEN (@onscreenlol) October 6, 2021