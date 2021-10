Au sein de l’immense fuite de données Twitch, on retrouve des références à un certain projet nommé « Vapour » développé par Amazon. Dans le viseur de ce programme, la plateforme de distribution de jeu Steam.

Le service de streaming Twitch a été victime d’une immense fuite de données, ce mercredi 6 octobre 2021. L’intégralité du code source du site, le revenu de nombreux streamers et même certains codes d’accès se sont retrouvés dans une archive de 125 Go et quelques, disponible librement sur le web. Aucun mot de passe ne semble inclus dans ce fichier, mais si vous souhaitez être prudent, on vous explique comment changer votre sésame dans un article dédié.

C’est une fuite de données considérable pour Twitch, puisque les responsables de celle-ci ont même eu accès à des projets en développement. Parmi eux, on retrouve de nombreuses mentions à un mystérieux projet nommé « Vapour ».

D’après les premières analyses du code, Vapour semble être un concurrent à la plateforme Steam (Steam… Vapour… Vous l’avez ?). Bien connu des joueurs et joueuses PC, Steam est une immense plateforme de distribution de jeux vidéo dématérialisée, détenue par Valve (le studio de développement derrière Half-Life). Le service règne plus ou moins en maitre sur la distribution de jeux vidéo sur PC.

Avec Vapour, Amazon (qui détient Twitch) chercherait donc à bousculer la domination de Steam sur la distribution de jeux vidéo. L’outil serait intégré à Twitch, et permettrait d’acheter et de lancer des jeux, tout en ayant tous les outils de diffusion de Twitch à portée de main. Un module nommé VapeWorld serait aussi de la partie. Il s’agirait d’une sorte de salon de chat en 3D, un peu à la manière de Playstation Home.

Some Vapeworld assets, including some 3d emotes with specular and albedo maps

I don't have whatever version of unity installed that they used, so I'm limited in what assets i can get caps of with stuff like blener and renderdoc.

There's custom unity plugins in here for devs too. pic.twitter.com/6y4woQDcst

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021