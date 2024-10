Lecture Zen Résumer l'article

L’événement caritatif Et ta cause se tient cette année du 4 au 6 octobre 2024 sur Twitch. La créatrice présente le programme et nous parle de ses motivations : éduquer les jeunes aux violences sexuelles et sexistes, et ne pas laisser Twitch qu’aux hommes.

« On est streameuses, c’est notre manière de militer. » Lixi — ou lixiviatio — chapeaute, pour la quatrième année consécutive et en compagnie de Neivee, un événement caritatif encore peu commun sur Twitch : Et ta cause. L’objectif : rassembler des fonds pour une association féministe.

En 2021, Et ta cause avait rassemblé 25 000 euros pour la Fondation des femmes ; en 2022, un peu plus de 40 000 € pour En avant toute(s) ; en 2023, cela montait à 73 000 € pour le Planning Familial. Cette année, elles rempilent avec En avant toute(s).

L’argent récolté servira essentiellement à faire fonctionner le tchat de cette association. Anonyme, gratuit, il permet à des femmes de se confier et de recevoir des conseils adaptés. Mais pour ce faire, l’association doit faire appel à des personnes formées, professionnelles, comme des psychologues, des avocates, qu’il convient de rémunérer.

« Faire bouger les choses à notre échelle »

Voilà justement ce qui motive cet événement caritatif : « En 2024, on a le procès d’un homme qui a drogué sa femme pour que d’autres hommes la violent, on a des femmes brûlées vives, tuées, car elles existent. En 2024, on en a marre et on a cette volonté de faire bouger les choses à notre échelle. »

D’ailleurs, si Lixi a décidé de lancer Et ta cause, c’est aussi après avoir appris que, dans son propre immeuble, une femme était victime de violences. Elle savait déjà qu’elle voulait proposer un événement engagé, mais cette séquence a confirmé le choix féministe. « On est l’un des premiers événements caritatifs de ce format, qui se revendique féministe et politisé. »

Twitch est la plateforme idéale, nous explique Lixi, car la volonté derrière Et ta cause est aussi d’« arriver à sensibiliser les jeunes sur des plateformes qu’ils côtoient régulièrement ». D’autant plus à une époque où des parents refusent les cours d’éducation sexuelle et au consentement à l’école.

Presque 80 streameurs participent à Et ta cause

En plus de la chaîne principale de l’événement, Et ta cause rassemble entre 75 et 80 participantes et participants (la liste sur le site). Au programme, des contenus éducatifs, engagés, pour parler des violences sexuelles et sexistes. Mais aussi des moments ludiques (tables rondes, jeux vidéo, activités variées, tirages au sort, concerts, JDR).

Pour les dons à proprement parler, il y a des cagnottes, ainsi que des donation goals — des gages pour chaque palier de don.

Du 4 au 6 octobre. // Source : Et ta cause 2024

On le sait : un événement engagé comme celui-ci s’expose à l’hydre des raids masculinistes. Mais Lixi ne s’inquiète pas : « On a une modération en béton sur la chaîne principale. Ils ne laissent rien passer. L’année dernière, ça s’est bien passé. » En clair, le safe space est garanti aussi sur le tchat, en tout cas pour la chaîne principale.

En définitive, si Twitch ressemble encore aujourd’hui à un univers masculin, attention à ne pas invisibiliser le travail des streameuses. Et ta cause prouve aussi que Twitch peut être une plateforme politique et militante. D’ailleurs, on pourrait aussi citer Dur.e.s à queer, un autre événement caritatif engagé qui se tiendra quant à lui du 11 au 13 octobre 2024.

