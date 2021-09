Amazon Prime a listé les films et séries qui arriveront sur sa plateforme Prime Video en octobre. Comme souvent, il y a surtout des longs métrages.

Le mois d’octobre démarre bientôt et vous vous demandez ce qui animera vos longues soirées d’automne ? Comme chaque mois, Amazon a dévoilé la liste des nouveaux contenus qui arriveront sur sa plateforme de SVOD Prime Video. Les fans d’Halloween sont bien servis.

Comme c’est souvent le cas sur Amazon Prime Video, le catalogue s’enrichit surtout de films. Les amateurs de séries pourront quand même découvrir la saison 5 de This is Us ou encore des nouveaux épisodes du deuxième spin-off de The Walking Dead.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online). Rappelons qu’il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot.

Voici les nouveaux films et séries sur Amazon Prime Video en octobre 2021.

LES NOUVELLES SÉRIES SUR AMAZON PRIME VIDEO EN OCTOBRE 2021

The Walking Dead : World Beyond, saison 2 — 4 octobre

Deuxième spin-off de la série The Walking Dead. Pour Halloween, autant nous sortir des zombies.

Devious Maids, saisons 1 à 4 — 4 octobre

L’histoire de quatre femmes de ménage d’origine latine qui travaillent pour de riches familles. La mort de l’une de leurs amies dans des circonstances mystérieuses va semer le trouble dans leurs vies.

Duncanville, saison 2 — 14 octobre

Duncan a une mauvaise habitude : tout faire pour ruiner sa vie.

Souviens-toi l’été dernier, saison 1 — 15 octobre

Vous vous souvenez du film d’horreur un peu ridicule ? Le revoilà en série. Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr. ne sont plus là.

Motherland : Fort Salem, saison 2 — 18 octobre

Dans un futur alternatif, on suit les aventures de trois apprenties sorcières.

Absentia, saison 3 — 24 octobre

En enquêtant sur un serial killer, une jeune femme du FBI disparaît. Elle est retrouvée six ans plus tard dans une cabane, entre la vie et la mort. Une fois rétablie, elle découvre que son mari a refait sa vie avec une femme qui élève son fils. Pas cool.

This is Us, saison 5 — 28 octobre

Préparez les mouchoirs.

LES NOUVEAUX FILMS SUR AMAZON PRIME VIDEO EN OCTOBRE 2021

Queenpins — 1er octobre

Kristen Bell s’amuse à créer un cartel de contrefaçon de bons.

Bingo Hell — 1er octobre

Un film d’horreur original et diabolique.

Black as Night — 1er octobre

Une adolescente pleine de ressources doit combattre un groupe de vampires.

Infinite — 4 octobre

Hanté par des souvenirs d’endroits inconnus, Evan McCauley rejoint un groupe secret de guerriers ressuscités : les Infinis. Il cherche la réponse dans ses souvenirs — qui sont la clé pour empêcher la destruction de l’humanité.

The Manor — 8 octobre

Une force malveillante s’attaque aux résidents d’une maison de retraite endormie. Mais laissez-les tranquille enfin !

Galveston — 10 octobre

Le saviez-vous ? Mélanie Laurent réalise des films.

Snowpiercer — 11 octobre

Avant la série, il y avait un film. Et avant le film, il y avait une BD.

Intégrale [REC] — 18 octobre

Des documenteurs qui sont censés faire peur mais qui se transforment en fait en vastes farces.

After : Chapitre 3 — 22 octobre

La version ado de Cinquante nuances de Grey ?

Two Lovers — 29 octobre

Un homme hésite entre suivre son destin — épouser la femme que ses parents lui ont choisi –, ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine. Du grand Joaquin Phoenix.

La Nuit nous appartient — 29 octobre

Ruez-vous sur cet excellent film de James Gray.

