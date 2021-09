Si vous êtes fans de football ou plus généralement de sport, Canal+ dispose d'un mode de diffusion inédit et bien pensé : le mode Expert. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d'afficher en temps réel de nombreuses informations sur les matchs ou les joueurs, mais sans jamais avoir à quitter des yeux votre programme.

La rentrée n’est pas uniquement synonyme de retour au travail, c’est aussi la reprise de plusieurs compétitions sportives majeures. Parmi les plus importantes se trouve naturellement la Ligue des Champions de football, dont les premiers matchs de poule ont eu lieu le 14 septembre.

C’est d’ailleurs Canal+ qui a récupéré les droits partiels de diffusion de cette compétition. Jusqu’au 8 décembre, la chaîne diffusera tous les matchs de poule des deux clubs français en lice : le PSG et le LOSC. Pour profiter pleinement de ces matchs, Canal+ a développé un mode Expert, qui permet d’obtenir de nombreuses informations clés sans avoir à quitter le match des yeux. Tour d’horizon de cette fonctionnalité qui vient rendre la télévision moins linéaire.

Le mode Expert pour le foot

Disponible sur les applications iOS, tvOS, Android et Android TV de myCanal, le mode Expert est l’atout maître de la chaîne pour les fans de sport. Disponible uniquement pour les diffusions en direct de différents sports, dont le foot, cette fonctionnalité vous permet d’obtenir des informations importantes en cours de match, grâce à une interface dédiée.

Comme dans un jeu vidéo, les informations, statistiques et classements s’affichent en temps réel. Mais sans avoir besoin de mettre en pause le match.

Surtout, les informations proposées par le mode Expert sont pertinentes pour l’utilisateur. Qui n’a jamais eu besoin d’avoir un rappel de la composition des équipes pendant le match ? C’est ce type de données que permet d’afficher cette fonctionnalité.

Voici tout ce que comporte le mode Expert pour le foot :

des statistiques en temps réel du match (possession, fautes, etc.)

les temps forts (buts, interviews, etc.)

la composition des deux équipes

les résultats des autres équipes

le classement du championnat ou de la poule

Au final, le mode Expert donne toutes les informations clés d’une rencontre, directement intégrées au lecteur vidéo. Vous n’avez plus besoin de chercher ces données sur internet avec votre smartphone, et donc de détourner le regard d’un match au risque de rater une action décisive.

Le mode Expert est aussi disponible pour d’autres sports

Le mode Expert n’est pas seulement valable pour le foot. En effet, Canal+ a également travaillé sur cette fonctionnalité pour la rendre disponible lors des diffusions de matchs de rugby, des compétitions de Formule 1 et de Moto GP mais aussi de golf.

Pour les sports mécaniques, même si le fonctionnement du mode Expert est le même, les informations proposées sont logiquement un peu différentes. La plus intéressante est le multicam, qui donne accès à plusieurs caméras à la demande. Vous pouvez ainsi basculer d’une caméra embarquée dans une monoplace à l’ambiance des paddocks lors des arrêts au stand, sans interruption. Il est également possible de connaître le classement de la course en temps réel (avec les temps précis) ainsi que la position des pilotes sur la piste.

À côté de cela, vous pouvez également retrouver les mêmes types d’informations que pour le foot, à savoir les temps forts, le classement général et celui des écuries.

Canal+ a également bien travaillé l’accessibilité de l’interface du mode Expert. Pour l’activer lors d’une diffusion en direct, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône de téléviseur avec une étoile. Un menu latéral apparaît, sur lequel vous pouvez agir sans que cela n’interrompe la diffusion du grand prix. Impossible alors de louper un dépassement décisif.

Du nouveau dans les offres Canal+

Pour la rentrée 2021, Canal+ a entièrement revu ses offres dans le but de les simplifier. Ce qu’il faut retenir, c’est que la chaîne de télévision propose désormais trois bouquets principaux. Le groupe en a également profité pour améliorer l’offre la plus accessible.

Voici les différentes offres et leurs tarifs :

l’offre Canal+ avec Canal+, Canal+ Series, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Décalé à 20,99 € les 12 premiers mois, puis 24,99 € avec un engagement de 24 mois

avec Canal+, Canal+ Series, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Canal+ Décalé à 20,99 € les 12 premiers mois, puis 24,99 € avec un engagement de 24 mois l’offre Canal+ Ciné Series ajoute à l’offre de base un abonnement à Disney+, Netflix, OCS et Starzplay ainsi que les chaînes Canal+ Cinéma et Ciné+ à 34,99 € les 12 premiers mois, puis 40,99 € avec un engagement de 24 mois

ajoute à l’offre de base un abonnement à Disney+, Netflix, OCS et Starzplay ainsi que les chaînes Canal+ Cinéma et Ciné+ à 34,99 € les 12 premiers mois, puis 40,99 € avec un engagement de 24 mois l’offre Canal+ Sport ajoute à l’offre de base un abonnement à beIN Sports, à Eurosport et un accès à la chaîne Canal+ Sport à 34,99 € les 12 premiers mois, puis 45,99 € avec un engagement de 24 mois

ajoute à l’offre de base un abonnement à beIN Sports, à Eurosport et un accès à la chaîne Canal+ Sport à 34,99 € les 12 premiers mois, puis 45,99 € avec un engagement de 24 mois l’offre Canal+ Friend & Family est le bouquet ultime qui regroupe toutes les offres à 64,99 € les 12 premiers mois, puis 79,99 € avec un engagement 24 mois

Enfin, Canal+ offre des tarifs très avantageux pour les moins de 26 ans. Pour eux, les abonnements au prix sans engagement sont à moins 50 %. L’offre Canal+ est ainsi accessible à 12,49 euros seulement.

