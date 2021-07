Unicode a dévoilé la liste des emojis qui devraient arriver avec la version Emoji 14.0. Le consortium poursuit ses efforts vers une représentation plus inclusive de la société.

Voilà les finalistes. Le consortium Unicode a dévoilé jeudi 15 juillet sur son blog les nouveaux emojis qui devraient arriver avec la version Emoji 14.0. La liste est susceptible d’être encore modifiée jusqu’en septembre 2021, mais peu de changements sont généralement effectués à ce stade.

Si tout se passe bien, nous devrions donc voir arriver tous ces nouveaux emojis à l’automne prochain. Parmi eux, se trouve un visage qui fond (sous l’effet du changement climatique ?), un autre qui effectue une sorte de petit salut militaire de la main ou un qui retient ses larmes en souriant d’un air ému.

Un nouvel emoji « Visage avec yeux ouverts et main devant la bouche » devrait faire son arrivée afin de lever l’ambiguïté de sa version actuelle. « Sur beaucoup de plateformes, l’emoji actuel donne l’impression d’être en train de rire, mais sur les appareils Apple, il affiche une expression sérieuse, ce qui peut entrainer des quiproquos », explique Jeremy Burge, du sous-comité Emoji Unicode, dans son billet.

L’apparition d’un emoji « corail » n’est pas anodine. « Le corail est un symbole souvent utilisé pour discuter du changement climatique, car la hausse de température à un impact fort sur les récifs coralliens », précise Jeremy Burge.

Le consortium Unicode continue aussi de faire évoluer son catalogue afin de mieux représenter la société et prévoit d’ajouter plusieurs emojis en ce sens notamment :

La possibilité de choisir deux couleurs de peau différentes sur l’emoji poignée de main

La « personne avec une couronne », qui offre une alternative inclusive aux emojis « princesse » et « prince » existants

Les emojis « homme enceint » et « personne enceinte » qui rappellent que des hommes transgenres et des personnes non-binaires peuvent porter un enfant

« Avec ces ajouts, presque tous les emojis auront une option de genre neutre, en parallèle des options de genre féminin et masculin », souligne le Consortium Unicode.

Quand ces nouveaux emojis seront-ils disponibles ?

La liste est une version quasi définitive des emojis qui seront lancés. Aucun emoji ne sera ajouté à ce stade. « Il est encore possible que des petits changements ou le retrait d’un emoji soient opérés d’ici septembre, mais c’est assez rare », précise Jeremy Burge. Le membre du sous-comité Emoji Unicode rappelle que les dates auxquelles les emojis sont déployés varient selon les OS, les appareils et les plateformes. De premiers déploiements pourraient intervenir dès le dernier trimestre 2021, « possiblement sur des smartphones Pixel ». Entre janvier et juin 2022, les nouveaux emojis devraient cependant être disponibles à peu près partout : appareils Apple ou Samsung, plateformes Twitter, Facebook, etc.

